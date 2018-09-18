Сергей Шубенков: Мне надо памятник ставить за хорошие секунды

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-18T12:58:08+03:00

В этом сезоне он был быстрее всех барьеристов в мире, однако при этом на чемпионате Европы стал вторым

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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков завершил, как он называет экспериментальный сезон. По признанию спортсмена, его определенно можно записать в актив.

Стартов в этом году было много, на некоторых легкоатлет показывал блестящие результаты. Он единственный барьерист, кому удалось выбежать из 13 секунд.

- Я бы назвал этот сезон просто хорошим, потому что чемпионат Европы нам планы немного скорректировал, но, тем не менее, мы запишем его себе в актив. Скажем так: больной скорее жив, чем мертв, - начал Шубенков.

Кстати, сегодня нам вновь удалось посмотреть старт Сергея, который он сам лично не пересматривал – забег на Континентальном кубке. Пока на экране крупным планом показывают колодки, Шубенков гадает:

- Это мои лапы показывают?

И как бы в ответ с экрана звучит голос комментатора:

- Это была нога Сергея Шубенкова, - говорит Ольга Богословская.

- Ой, вот это беда, - продолжает Сергей о своем старте. – А вот где-то здесь уже побежал… Вообще, как вы помните, после чемпионата Европы стоял вопрос получится ли у нас найти ошибки, а затем исправить их. Следующий важный старт был как раз финал «Бриллиантовой лиги». Ситуацию удалось переломить. За 11 дней мы смогли подготовиться и довольно продуктивно. Причем не поверите – готовились мы в Барнауле.

Сергей Шубенков с тренером Сергеев КлевцовымФото: Анна СЕМИНА

Ждали до последнего

По словам Сергея, старт в Брюсселе был непростой. Отчасти это «заслуга» организаторов, которые на многие моменты просто закрывают глаза.

- Они понимают, что старт этот очень важный, денег платят много и атлеты не могут не приехать туда. Впрочем, пробежали хорошо. Оттуда уже прилетели в итальянскую Падуя. И вот уже там я получил небольшую травму задней поверхности бедра. Хотя я бы даже травмой это не назвал. Просто во время забега немного спазмировало мышцу. Даже на сам бег это не сильно повлияло, - говорит спортсмен.

До финиша он добежал, как говорит «без внешних признаков травмы». Однако через два дня должен был стартовать в Загребе, и вот с этих соревнований пришлось сняться, чтобы не усугубить положение перед Континентальным кубком.

Сергей Шубенков с тренером Сергеев КлевцовымФото: Анна СЕМИНА

- Судя по всему, решение было принято верно. Пробежать в полную силу я мог, но усугубить тоже можно было. Тем более, до Кубка в общей сложности была неделя отдыха, так что до него легко можно было восстановиться. Так что в Остраве я бежал без каких-либо ограничений, - продолжает легкоатлет. – И все же бег получился не самый лучший: со старта я был медленный, финиш чуть не завалил. В итоге 13.03 – в принципе, я считаю, отличное завершение сезона. Забег я свой выиграл.

И все же именно в Загребе Шубенкова ждали как нигде. Особенно организаторы. Их хоть и предупредили заранее, но они до последнего держали Сергея в списке участников, надеялись, что он оклемается и выйдет на старт. Больно там полюбили барьерный бег. Но чуда не произошло.

Время не ощущаю

Как признается Сергей Шубенков, несмотря на весь свой опыт, на дистанции он по-прежнему не ощущает времени, с которым бежит. Порой кажется, что гонка уже проиграна, а на самом деле ты первый.

- Ощущения, как показывает практика, не имею никакого значения. На Континентальном кубке мне казалось, что я бегу 13.50… ну ладно, 13.20. Казалось, что очень медленно и плохо. А когда я думаю, что мне надо ставить памятники, за то, что я здесь перебираю ногами, тогда смотришь на часы и видишь там 13.25. Ну что ж такое?! Когда бежал 12.92 там тоже были обыденные ощущения, - говорит он.

Несмотря на обилие стартов, барьерист признается, что дай волю – побегал бы еще. Усталости он совершенно не чувствует.

- В целом после сезона не смогу сказать, что я как-то устал из-за того, что было больше стартов, также не могу сказать, что мне надоело, не чувствую я и измотанности или перенапряжения. У меня хорошее настроение. Я бы еще побегал, - улыбается Шубенков.

Второй кубок за победу в финале "Бриллиантовой лиги"Фото: Анна СЕМИНА

Но сезон, тем не менее, завершен и в скором времени Сергей отправится на восстановление в Белокуриху. Где проведет оставшуюся часть отпуска он еще не решил. А вот затем начнется планомерная подготовка. Кстати, есть шанс, что она будет проходить все в том же здании тира при училище олимпийского резерва, там как раз начинаются восстановительные работы. Зимний же сезон Шубенков по традиции пропустит, так что на дорожку вновь выйдет только весной.

В следующем году его главным стартом будет чемпионат мира. Он пройдет в Дохе в октябре.