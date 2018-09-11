2018-09-10T13:34:41+03:00
Общество

«РИА рейтинг»: Алтай стал жить лучше, но все еще плохо

Регион по-прежнему находится в десятке аутсайдеров
Анна АДАМАЙТЕС
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Алтайский край по-прежнему находится в десятке аутсайдеров, где люди живут «от получки до получки»Алтайский край по-прежнему находится в десятке аутсайдеров, где люди живут «от получки до получки»Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае, по данным агентства «РИА рейтинг», стали жить немного лучше. В рейтинге благосостояния российских семей за 2017 год регион с 81 строки поднялся на 79, отвоевав две позиции. Между тем, Алтайский край по-прежнему находится в десятке аутсайдеров, где люди живут «от получки до получки».

В исследовании использовались данные «Росстата», в расчет брали остатки денежных средств семьи после минимальных расходов.

Хуже, чем в Алтайском крае, согласно исследованию, живут в Ингушетии, Чечне, Ивановской области, Дагестане, Псковской области и Кабардино-Балкарии.

Республика Алтай поднялась на 6 позиций в рейтинге: с 72-го места на 66-е. Новосибирская область – на 7, сменив с 79-ю строчку на 72-ю. Кемеровская область поднялась с 27-й на 25-ю позицию. А вот Омская область скатилась с 29-го на 33-е место в рейтинге.

В пятерке лидеров значатся такие регионы, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Сахалинская и Магаданская области. Среди них есть и новичок –Магаданская область, которая в 2016 году стояла на 7 месте по уровню благосостояния.

Как утверждают исследователи, в целом в России семьи стали жить лучше. И в большинстве регионов страны у россиян стали появляться свободные деньги, которые можно отложить на «черный день» или крупную покупку. Между тем значительный разрыв между бедными и богатыми сохранился.

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