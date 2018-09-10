Виктор Томенко о кадровых перестановках: Новые имена будут обязательно

СЕГОДНЯ 13:34 2018-09-10T13:35:42+03:00

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По итогам выборов, которые состоялись 9 сентября, губернатором Алтайского края стал Виктор Томенко. Официальная церемония вступления в должность состоится 17 сентября. Сразу после этого в регионе должны начаться кадровые перестановки.

Карлин станет сенатором

Виктор Томенко не стал откладывать в долгий ящик и сразу после выборов сообщил о том, что бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин будет представлен им для наделения полномочиями сенатора. На этом посту он должен будет сменить действующего представителя от исполнительной власти Алтайского края в Совете Федерации – Михаила Щетинина.

Кадровый вопрос

На вопрос о том насколько серьезными будут преобразования в региональном правительстве, Виктор Томенко ответил следующее:

– О радикальных преобразованиях говорить не стоит. Все-таки правительству Алтайского края не так много лет. Региональное правительство в таком виде начало работать с 1 января 2017 года. Изменение состава министерств и их функционала очевидно будет. Я внесу предложения по изменению количества заместителей и перераспределения нагрузки между ними. Сделаю это в течение нескольких недель. Пока не буду озвучивать, но новые имена будут обязательно.

Что будет сделано в первую очередь

– Идет работа над подготовкой бюджета следующего года и трехлетки. Мы должны предусмотреть целый ряд финансовых решений для того, чтобы обеспечить те планы, которые были обозначены в программе развития края, принятой не так давно. Мы должны внести изменения в наши государственные программы. Будем участвовать в формировании национальных приоритетных проектов. Это то, чем займемся в первую очередь. Естественно, не исключаем и текущих дел - начало учебного года, уборочная, подготовка и начало отопительного сезона. Начнем работать на системной программной основе, – прокомментировал Виктор Томенко.

Томенко пропишется в Барнауле

Помимо этого новый губернатор региона пообещал, что у него обязательно появится прописка в Алтайском крае, а его семья будет жить в Барнауле.

Виктор Томенко отметил, что он удовлетворен явкой избирателей, которая была зафиксирована на губернаторских выборах и поблагодарил не только тех, кто поддержал его кандидатуру, но и всех жителей Алтайского края, которые проявили свою гражданскую позицию и пришли на участки 9 сентября.

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