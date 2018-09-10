Победительницей конкурса «Мисс Барнаул- 2018» стала Дарья Вишнева

СЕГОДНЯ 07:34 2018-09-10T07:39:11+03:00

Теперь она может побороться за звание «Мисс Россия – 2019» [фото, видео]

В минувшее воскресенье, 9 сентября, в краевой столице состоялся финал конкурса «Мисс Барнаул – 2018». В этом году мероприятие прошло на сцене Университетского дворика АлтГУ. Несмотря на сильный дождь, посмотреть на красавиц собрались десятки зрителей.

В статусном конкурсе участвовало 16 девушек. Им пришлось пройти несколько испытаний для того, чтобы получить заветную корону. Участницы конкурса представили свои стрит-луки, продефилировали в вечерних платьях, а также прошли интеллектуальный конкурс.

Имя победительницы объявили на главной сцене площади Сахарова. Корону получила 23-летняя Дарья Вишнева. Девушка профессионально занимается танцами и моделингом – на ее странице в социальной сети «Вконтакте» большое количество снимков с различных фотосессии. Также девушка много путешествует.

Мисс Барнаул 2018.

Теперь Дарья Вишнева может официально может представлять Барнаул на главном конкурсе страны «Мисс Россия – 2019».

Цифра

Параметры Дарьи Вишневой – 86-61-91

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2018».Фото: Олег УКЛАДОВ