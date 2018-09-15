2018-09-15T12:17:36+03:00
Происшествия

Группа китайских туристов попала в беду на Алтае

Одна гостья получила травму и потеряла сознание
Анна СЕМИНА
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Туристка упала с велосипедаТуристка упала с велосипедаФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай
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Группа китайских туристов, оказавшаяся в Республике Алтай, попала в беду и только благодаря местному жителю удалось спасти жизнь пострадавшей гостье из Поднебесной.

Сигнал о ЧП на пульт дежурного поступил 11 августа. Звонивший, коим оказался житель села Артыбаш Турочакского района, рассказал, что увидел группу туристов из Китая у которых явно произошла какая-то беда.

- Он увидел, что одна из женщин лежит без сознания, и ее товарищи явно не знают, как ей помочь. Это произошло примерно в двух километрах от моста, проходящего через реку Бия, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

К счастью, мужчина не растерялся и набрал номер единой службы спасения. Он описал ситуацию и передал телефон одному из членов туристической группы. Правда тут выяснилось, что они не понимают никакого иностранного языка, кроме родного. При этом гида-проводника у них не было. Они путешествовали самостоятельно.

На их счастью в группе спасателей оказался специалист, который может говорить на китайском языке - Айсулу Сумачакова.

- Она сумела выяснить подробности. Ей рассказали, что группа совершала велосипедную прогулку. В какой-то момент одна из женщин упала с велосипеда и потеряла сознание. В тот момент счет шел на минуте, ведь до конца не было понятно, что произошло: сердечный приступ или сильный ушиб, - добавляют в ведомстве.

Тем временем, на место происшествия уже отправили бригаду «скорой». Пострадавшую туристку отправили в больницу, где ей оказали помощь.

- Все это время Айсулу продолжала общаться с врачами и туристами. Они были очень рады слышать родную речь вдали от дома, тем более в трудную минуту, когда требовалась оперативная помощь. К счастью, все завершилось благополучно. Жизнь пострадавшей женщины все опасности, - говорят в республиканском МЧС.

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