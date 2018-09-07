Как жителям Алтайского края получить бесплатные лекарства

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-07T12:45:14+03:00

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По закону аптека должна выдать положенное лекарство льготнику в течение 10 дней. Однако нередко провизоры разводят руками и просят подойти через одну-две недели. Куда обращаться в таком случае с жалобой?

Что положено – не выдают

После вмешательства прокуратуры ребенку-инвалиду из Барнаула начали выдавать положенное лечебное питание. Трехлетний мальчик страдает белково-энергетической недостаточностью тяжелой степени, поэтому ему жизненно необходимо было специальное лечебное питание. Минздрав по Алтайскому краю не закупил эту смесь. Родители ребенка обратились в прокуратуру. Вскоре детское питание ребенку начали выдавать. А с Министерства взыскали 30 тысяч рублей в пользу родителей.

По словам руководителя управления Росздравнадзора в Алтайском крае Владимира Трешутина такие случаи в регионе – не единичны, и по каждому ведомство проводит свою проверку.

- С получением бесплатных лекарств, которые положены ВИЧ-инфицированным, онкобольным, астматикам, страдающим туберкулезом и диабетом – ситуация оставляет желать лучшего. В Алтайском крае в этом году зарегистрировано несколько тысяч жалоб, в том числе и по невыдачи льготникам лекарств, - рассказывает Владимир Трешутин. - По каждому случаю мы направляем обращение либо в региональный Минздрав, либо проводим предварительную проверку информации сами – запрашиваем данные по пациенту у медицинской организации и аптеки, в которой это лекарство не выдали. Получая эти данные, мы разбираемся в ситуации и если видим, что права пациента нарушены – выдаем предостережение. После мы контролируем, получил ли обратившейся к нам положенные льготные лекарства.

Обращения в прокуратуру

Заявления о невыдачи льготных лекарств, которые пишут в региональную прокуратуру, также перенаправляются в Росздравнадзор. Специалисты встречаются с обратившимися в правоохранительные органы и стараются разрешить этот вопрос.

- Конечно, есть такие обращения, которые решаются только в суде. Например, лекарство, которое не зарегистрировано в России, но выписано врачебными комиссиями пациенту. В этом случае мы добиваемся, чтобы Минздрав закупил и предоставил его нуждающемуся, - рассказал собеседник.

По словам Владимира Апполинарьевича, по закону льготник обязан получить лекарство в десятидневный срок.

- В течение десяти дней аптека должна обеспечить пациента лекарством. Если они этого не делают, вмешиваемся мы и составляем протоколы, - пояснил собеседник.

Куда обращаться?

Если жителю Алтайского края не выдаются положенные лекарства, он может обратиться за консультацией в Росздравнадзор (пр. Ленина, 145) по будням с 9:00 до 18:00. На личный прием к Владимиру Трешутину можно попасть во второй и четвертый вторник месяца с 14:00 до 15:00 в порядке живой очереди.

Запишите телефончик

«Горячая линия» по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению населения Алтайского края: 8-800-350-35 25

«Горячая линия» по вопросам нарушения порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов 8-991-369-94 87

Подсказка КП

Кто может получить льготу на лекарства

- Инвалиды 1-3 группы;

- Участники боевых действий и инвалиды ВОВ;

- Члены семей погибших ветеранов и инвалидов ВОВ;

- Лица, пострадавшие вследствие аварии на АЭС;

- Ветераны труда;

- Дети-инвалиды.

Как получить льготу?

Имеющим право на льготные лекарства необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства со следующими документами:

- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

- Для пенсионеров - пенсионное удостоверение;

- Документ, подтверждающий право на получение льготы (справка, подтверждающая наличие инвалидности);

- Страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС);

- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).