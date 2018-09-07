Путешествие из Барнаула в Москву: туризм в формате сити-брейк

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-07T12:19:11+03:00

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В настоящее время в Москве становится популярен формат туризма в стиле «сити-брейк»: за 2-3 дня туристы из регионов знакомятся с основными достопримечательностями Москвы.

- У многих физически нет больше времени – порой люди приезжают в Москву или европейскую часть страны по делам, в командировки и у них остается пара-тройка дней, чтобы посмотреть столицу. Да и туры по 5-6 дней по Москве просто утомительны. Этот фактор важно учитывать. Мне кажется, что регионах данный формат тоже должен быть востребован, - рассказывает руководитель департамента туризма и спорта Москвы Николай Гуляев.

Чтобы понять, что такое туризм в формате «сити-брейк» Москомспорт организовал для региональных журналистов пресс-тур по столице. За пару дней нам предстояло побывать на самых популярных современных туристических объектах.

- Туристы должны получать сразу пакет услуг: трансфер, проживание, экскурсии, питание и т.д. Важно сделать так, чтобы гостям было комфортно и ничего не отнимало у них драгоценного времени. Тогда они захотят вернуться снова, - считает Гуляев.

Рассекреченная гостиница

Президент ОтельФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Остановились мы в гостинице «Президент отель». Еще лет тридцать назад этот отель, пожалуй, был самым засекреченным в мире – назвался он тогда гостиница «Октябрьская». Сюда заселяли первых лиц различных государств. Простому смертному в эту гостиницу было не попасть! В стенах отеля проводились различные секретные заседания, принимались решения особой важности. Горничные гостиницы тогда приравнивались чуть ли не к секретарям обкомов и проходили жесточайший отбор. Здесь до сих пор ходят байки, как после трудных переговоров президенты поднимались на смотровую площадку 14-го этажа, чтобы посмотреть на звезды. Кстати, смотровая площадка в отеле до сих пор есть. Вид с нее открывается шикарный – Москва-река, Храм Христа спасителя, памятник Петру I, Москва-сити, МГУ… Самые дешевые номера в отеле стоят около 7 тысяч рублей в сутки.

Эмоции с 89 этажа

Вид из окна небоскреба в Москва-ситиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Москва-сити. Это город небоскребов в центре Москвы. Рядом друг с другом находятся несколько высоченных башен, в которых находятся офисы, магазины, рестораны, жилые квартиры и т.д.

Снаружи кажется, что все эти небоскребы сделаны из стекла. Однако в их основе очень прочный каркас, а через каждые 25 этажей находятся специальные металлические конструкции, которые перераспределяют нагрузку.

Небоскребы Москва-СитиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Самый высокий небоскреб – это башня «Федерация». Ее высота 374 метра. В здании 101 этаж - 97 наземных этажей и 4 подземных. И только представьте, здесь 67 лифтов! Часть из них является индивидуальными и ведет непосредственно в апартаменты! Входы для жителей небоскреба и офисных сотрудников разделены. Кстати, жилпощадь в небоскребах самая дорогая в столице – 10-30 тыс долларов за квадратный метр!

В небоскребах «Москва-Сити» есть все, что нужно для жизни – магазины, рестораны, финес-центры, ночные клубы, каток, загс и даже бассейн (на 61-м этаже, 260 метров над землей)!

В башне «Федерация» на 89 этаже находится площадка «Panorama360», с которой открывается 360-градусный обзор на Москву. Вид – потрясающий. Отсюда даже 40 и 50-этажные высотки кажутся совсем крохотными. Когда подходишь к краю стеклянной стены и смотришь вниз, ноги становятся словно ватными, голова немного кружится.

Вид с площадки "Панорама360"Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Стоимость билета на площадку «Panorama360» - от 600 рублей (детский) до 1200 рублей (взрослый). За эту сумму вы можете пробродить по площадке, посмотреть проекционную эксурсию, наесться вдоволь бесплатного теплого мороженого – его называют теплым, так как еще не успели придать заморозке, как только оно сходит с конвейера, его сразу же раздают всем желающим. Съесть можно столько, сколько влезет! А на память вам сделают ваше фото на фоне небоскребов Москва-сити.

Выше только любовь

Русская печь в ресторане "Русский"Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В одном из ресторанов «Москва-Сити» нам удалось побывать. «Русский» - самый высокий ресторан Европы. Находится он на высоте 354 метра в небоскребе под названием «Око». Вид отсюда открывается потрясающий – вся Москва как на ладони!

Лифт в ресторан, находящийся на 85 этаже идет 1,2 минуты. Его скорость – 6-8 метров в секунду. Примерно на 40 этаже начинает закладывать уши – словно при взлете в самолете. Чтобы сгладить дискомфорт при подъеме на входе в лифт выдают леденцы.

Сердце ресторана – восьмиметровая русская печь, созданная по всем канонам печного искусства. На глазах у посетителей в ней выпекают хлеб, томят щи и каши, делают топленое молоко. Признаюсь четно, я никогда в жизни не ела борщ вкуснее, чем здесь.

Кстати, в этом же ресторане есть и самый высотный в мире ледяной бар (ice-bar): гости, надев шубы из натурального меха, в компании «ледяного» Пушкина могут испробовать напитки за барной стойкой из ледяных глыб.

Смотровая площадка на небоскребе Око"Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

На крыше этого же небоскреба находится и самая высокая открытая смотровая площадка в Европе – любой желающий может на нее подняться. Здесь ты стоишь, открытый всем ветрам. Чтобы не замерзнуть можно взять плед-накидку. На площадке находится арт-объект – «Выше только любовь». С этим уж точно не поспоришь!

Лужники

Совсем недавно «Лужники» принимали участников и гостей Чемпионата мира на футболу. Вместимость стадиона – 81 тысяча человек. Мы попали в на стадион как раз в момент когда обслуживающий персонал поливал и подстригал газон.

Стадион "Лужники"Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Газон поливают уже второй день. Трава растет постоянно. За состоянием газона следят специалисты английской компании. Для прочности газон прошит через каждые несколько сантиметров синтетической нитью, - рассказывает экскурсовод. - Так как стадион открытый, а игры на нем проводятся круглый год, газон постоянно подогревается – под ним находится около 35 км труб. Постоянная температура – плюс 15 градусов. Для поддержания газона на должном уровне используются современные технологии. Например, даже если перед игрой прошел сильный ливень, то вся вода с помощью одного нажатия кнопки стекает с газона за считанные минуты.

Стрижка газона на ЛужникахФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Удалось побывать и в святая святых – раздевалке команд, офисах тренеров, комнате допинг-контроля. В качестве экскурсий в «Лужниках» предлагают несколько программ – от посещения газона стадиона, до подъема на его крышу. Стоимость экскурсии – 700 рублей.

Бункер: 18 этажей под землей

Бункер СталинаФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Пожалуй, это была одна из самых увлекательных экскурсий. В свое время бункер начали строить по приказу Сталина как противоядерное убежище для первых лиц СССР. Поэтому и место было выбрано не случайно – на Таганке, неподалеку от Кремля. Строили бункер в режиме строгой секретности – все думали, что там ведутся работы по строительству станции метро. Стпроители писывали бумаги о неразглашении государственной тайны.

Бункер-42: 18 этажей вниз под землю.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

К сожалению, Сталин не дожил до окончания строительства бункера – секретный объект сдали в 1956 году. На протяжении 30 лет из бункера велось командование стратегическими бомбардировщиками с ядерным оружием. Сейчас в бункере находится музей холодной войны «Бункер-42», который может посетить любой желающий. Для этого нужно спуститься вниз под землю на 18 этажей. Кстати, в некоторых помещениях бункера фото и видео съемка запрещена – так что атмосфера секретности до сих пор сохраняется. Стоимость билета в «Бункер-42» стоит 500-2000 рублей.

Золотое кольцо

В национальном театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» практически каждый день проходят красочные представления. Подопечные Надежды Кадышевой устраивают настоящее шоу. Что интересно, представления всегда проходят с аншлагом. Стабильно половина зала – это иностранцы, которым интересна русская культура, представленная здесь во всей свое красе и разнообразии. Цена билетов – 1800-2300 рублей.