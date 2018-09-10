2018-09-10T03:19:13+03:00
Общество

Депутаты Каменского района устроили драку в администрации

Причиной стало введение еще одной должности заместителя главы района
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В итоге депутаты Каменского районного Собрания сорвали внеочередную сессию.В итоге депутаты Каменского районного Собрания сорвали внеочередную сессию.Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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– Он первый начал! – обычно кричит школьник, которого журят за драку. Сдается, что депутаты Каменского района Алтайского края не далеко ушли от ребятишек-хулиганов. Мало того, что они разодрались в стенах районной администрации, так теперь еще пишут друг на друга встречные заявления в полицию и прокуратуру.

Одним из участников потасовки стал депутат Каменского районного Собрания депутатов Виктор Штрак. Утром 4 сентября он пришел в администрацию. В этот день депутаты опросным голосованием ввели еще одну должность заместителя главы района. Виктора Штрака это возмутило.

- Такое решение может быть принято лишь на очередном заседании депутатов с внесением изменения в устав. Опросное голосование нарушает законодательство, – прокомментировал «Каменским известиям» Виктор Штрак местному изданию.

Видимо, вид у Виктора Штрака, после того как он положил этот документ к себе в папку, был многозначительный. Ведь далее события начали развиваться очень бурно.

– Когда я начал выходить из помещения, на меня набросился депутат Иван Панченко. Он повалил меня на пол, а другой депутат - Евгений Найден начал вырывать папку из рук, - говорит Штрак.

После случившегося Штрак решил пожаловаться председателю правительственной комиссии Виталию Снесарю.

- Он посоветовал мне обратиться с заявлением в прокуратуру, что я и сделал, - говорит Штрак. – В ответ Андрей Сиротенко написал на меня заявление в полицию.

Участники конфликта с другой стороны от комментариев отказываются. В итоге депутаты Каменского районного Собрания сорвали внеочередную сессию, на которой должен был быть решен вопрос на кого же возложить полномочия главы Каменского района (прежний – Федор Найден был отстранен от своей должности – прим.авт.). На внеочередную сессию явились только 8 депутатов, но этого количества не хватило для принятия решения.

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