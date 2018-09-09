СЕГОДНЯ 13:05 2018-09-09T13:16:16+03:00

На площадках работало несколько фотозон. Фото: Олег УКЛАДОВ

В нем приняли участие все вузы города [видео]

В Барнауле 7 сентября прошел масштабный студенческий праздник #СТУДБИЛЕТ22. В нем приняли участие все вузы города все университеты, а также организации профессионального образования Барнаула.

- Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 объединил студенческую молодежь под девизом «Учись, живи и работай на Алтае!», - рассказали в Министерстве образования и науки Алтайского края.

- Все происходило на улице Мало-Тобольской. На интерактивных площадках проходили выступления музыкантов, танцовщиков, художников, модельеров. Студенты техникумов и колледжей Барнаула развернули «Мастерскую под открытым небом» с серией мастер-классов по гончарному искусству, резьбе и росписи по дереву, изготовлению сыра и шоколада. Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ползунова организовал спортивный молодежный фестиваль «Вне зала», - сообщает официальный сайт правительства региона.

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в Барнауле.Видео: Олег Укладов

На площадках работало несколько фотозон. Наш фотокорреспондент Олег Укладов запечатлел самые яркие моменты.

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Межвузовский праздник #СТУДБИЛЕТ22 прошел в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ