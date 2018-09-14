Слепой пауэрлифтер из Бийска готовится стать чемпионом мира

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-14T13:20:06+03:00

Три года назад Иван Титов полностью потерял зрение после травмы

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21-летний бийчанин Иван Титов личным примером доказывает, что полное отсутствие зрения – это не повод замкнуться в себе. Буквально за два года парень добился серьезных высот в пауэрлифтинге, при этом он не собирается останавливаться на достигнутом.

Всему учился заново

Жизнь Ивана Титова разделилась на «до и после» три года назад. Он наотрез отказывается вспоминать те события, которые навсегда оставили его полностью слепым, но дает ясно понять, что причиной тому стала травма.

Помимо этого у парня произошло серьезное нарушение слуха. Сейчас он может слышать только при наличии слухового аппарата, на который ему пришлось копить несколько месяцев.

– После случившегося мне было очень тяжело. В какой-то момент стало невыносимо сидеть в четырех стенах в кромешной темноте. Постепенно начал заниматься легкой атлетикой, – рассказывает Иван.

Жизнь Ивана Титова разделилась на «до и после» три года назад.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На тот момент парень жил в Красноярском крае. Нашлись те, кто подсказали ему, что в Бийске есть единственный в стране центр для реабилитации слепых. К этому времени Иван уже понимал, что ему предстоит заново учиться жизни. Так он оказался в алтайском наукограде, где и живет до сих пор.

В центре для реабилитации слепых его научили необходимым навыкам, без которых слепому человеку в быту не обойтись. Там же он получил профессию плотника и теперь запросто может сделать стол, или табуреты.

Смысл жизни обрел в спортзале

Иван признается, что плотницкое дело пришлось ему по душе, но чего-то не хватало. Так он впервые оказался в спортивном комплексе «Заря», причем сразу попал к заслуженному тренеру России по пауэрлифтингу Александру Смирнову.

Буквально за два года тренировок Иван добился серьезных успехов. В настоящее время он призер и чемпион Алтайского края, призер России, кандидат в мастера спорта по спорту слепых, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу среди здоровых спортсменов.

Александр Смирнов рассказывает, что Иван очень амбициозный парень, что позволяет ему постоянно прогрессировать. Сейчас его лучший присед – 200 кг., жим лежа – 140 кг., становая тяга с пола – 230 кг.

Иван Титов очень хочет попасть в Сочи, где с 25 октября по 1 ноября будет проходить чемпионат России по спорту слепых. В дальнейшем он мечтает пробиться на чемпионат мира и выиграть там золотую медаль.

В дальнейшем он мечтает пробиться на чемпионат мира и выиграть там золотую медаль.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

С точки зрения своих спортивных результатов он полностью готов к этому, но нужны средства на поездку.

Близкие Ивана говорят, что он никогда и никого не просил о помощи. Живет исключительно на свою пенсию по инвалидности в 16 тысяч рублей.

Были случаи, когда ребята сами ему помогали. Так, например, приятель из Томска Илья Колесов подарил бийскому спортсмену комбинезон и напульсники.

Все, кто желает помочь Ивану Титову с поездкой на чемпионат России, могут перевести средства на банковскую карту, которая привязана к номеру телефона спортсмена: 8-923-776-05-56.

Мечтает о счастливой семье

С особым воодушевлением Иван Титов рассказывает о том, что чуть больше месяца назад он познакомился с прекрасной девушкой, которую зовут Марина. Опять же, помог спорт. Пара познакомилась в спортивном комплексе «Заря».

Иван говорит, что Марина, это как раз та девушка, о которой он мечтал всю свою жизнь. Именно с ней он хочет создать семью. Молодой человек мечтает, чтобы у них появились сын и дочь и, чтобы они жили в своем доме с фруктовым садом.

– Ваня мне понравился тем, что он очень открытый и доверчивый. У него потрясающая красивая улыбка. Нам очень хорошо, когда мы вместе. Все свободное время мы стараемся проводить друг с другом, – рассказывает возлюбленная Ивана – Марина Корнилова.

Девушке нравится, что Иван обрел себя в спорте, а сам молодой человек говорит, что стал по-настоящему счастливым, когда повстречал Марину.

Общие знакомые говорят, что ребята стали заметно чаще улыбаться, они будто созданы друг для друга.