Драка в бийской школе: пострадавший ребенок пролежит в больнице не менее двух недель

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-14T11:45:20+03:00

Несмотря на то, что 5-классник потерял сознание, учителя не стали вызывать "скорую" и отправили его домой

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Ученика пятого класса бийской школе №17 жестоко избили на перемене. Ребенок получил тяжелую травму головы.

- Дело было в минувший понедельник, 10 сентября. На перемене перед последним уроком один из мальчиков избил моего сына. Их разняла учительница по литературе – ее занятие было следующим в расписании, - рассказывает мама пострадавшего. – Уже на самом уроке Илья (имя мальчика изменено. – прим.ред.) потерял сознание, однако учительница посчитала, что он уснул, и просто растолкала его. При этом оставила его сидеть на занятии. Весь класс над ним смеялся.

После урока мальчик оделся и пошел домой, но на территории школы снова потерял сознание. Ему помогли прохожие и другие ребята. Они завели его в здание и попросили вызвать медика, но его не оказалось на месте. Как позже скажет директор учебного заведения – врач находится в отпуске.

Несмотря на плохое самочувствие ребенка, ему не вызвали «скорую», а отправили домой пешком в сопровождении других мальчиков. Уже там близкие позвонили в неотложку. Пятиклассника тут же госпитализировали в отделение нейрохирургии.

Сейчас пятиклассник находится в больнице и проведет там как минимум пару недель. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, но головные боли мучают до сих пор. Как долго он будет восстанавливаться от травмы – пока не ясно.

Страшно представить чем могла завершиться эта история, ведь по словам мамы Илья, он с рождения является сердечником и любая серьезная травма для него могла стать фатальной.

Мама школьника боится и за себя и за сынаФото: скриншот видео

Конфликт назревал давно

Об обидчике пятиклассника известно, что он с раннего детства занимается в спортивной секции и применять силу против слабых умеет. Илья не единственный, кого он задирал. В классе есть и другие, кому доставалось. По одной из версий, конфликт назревал давно, ссоры между мальчишками начались еще год назад. Видимо тогда соперник почувствовал свое превосходство в физическом плане и вот на днях произошел взрыв.

- Сын рассказывал, что этот мальчик постоянно ко всем придирался. Он ни раз его пинал и толкал. Он каждый раз просто отходил, - рассказывает мама школьника. – Наш случай уже далеко не первый. Другие родители тоже говорят, что над их детьми издеваются другие дети. В младших классах был случай: я пришла за ребенком в школу, он сидел в классе перед учительницей, в этот момент к нему подошла девочка и пнула его прямо на моих глазах. Я сделала ей замечание, а вот учительница никак не отреагировала.

Подняли волну

Тем временем, по данному факту бийские следователи начали доследственную проверку.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка как действиям лиц причинившим вред здоровью несовершеннолетнему, так и сотрудникам школы, которые не предприняли достаточных мер к урегулированию конфликта между учащимися и не предотвратили травмирование школьника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Руководство школы тоже уже разбирается в произошедшем – проводят внутреннюю проверку. К ней уже подключилось Министерство образования региона.

- Министерством образования и науки детально изучаются обстоятельства происшествия. В школе будет проведена внеплановая проверка, поскольку в законе об образовании написано, что образовательная организация обязана создать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья детей, - говорит Марина Дюбенкова, заместитель министра образования края. – Мы также проведет инструктажи с руководителями муниципальных органов управления образования и с директорами школ с целью недопущения таких случаев.

По ее словам, в школе медик должен был находиться в любом случае. Даже если штатный сотрудник в отпуске, то именно на директора возлагается обязанность обеспечить наличие врача в учебном заведении на время его отсутствия. Более того, безусловно, имеется четкий инструктаж, по которому ребенку должны были вызвать «скорую», но в данном случае этого не сделали.

Главное – здоровье сына

Мама Ильи сейчас находится в подавленном состоянии. Самочувствие сына хоть и нормализуется, но восстановление предстоит длительное.

- Пока я даже не думала о том, чтобы подать в суд на школу на возмещение морального вреда. Для меня самое главное – это здоровье ребенка, - говорит женщина.

Родители другого мальчика с ней на контакт тоже не выходили, зато из школы и социальных служб теперь звонят регулярно – интересуются здоровьем Ильи и хотят прийти к нему в гости. Тем временем его мама уже подумывает над тем, чтобы перевести сына в другое учебное заведение.

Представители школы от комментариев по данной ситуации отказались.