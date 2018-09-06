Программа Дня города 2018 в Барнауле: Какие события нельзя пропустить

СЕГОДНЯ 13:19 2018-09-06T13:49:12+03:00

9 сентября в Барнауле пройдет День города. Краевая столица отметит 288-летие. Фото: Олег УКЛАДОВ

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9 сентября в Барнауле пройдет День города. Краевая столица отметит 288-летие. Главная сцена Дня города по традиции будет находиться на пл. Сахарова, праздничные мероприятия будут проходить во всех районах города.

Автошоу «На грани возможного»

Когда: 9 сентября в 11.00

Где: открытая парковка перед ТРЦ GALAXY (г. Барнаул, пр. Строителей, 117)

«Автошоу MITSUBISHI-2018» проводит Автоцентр АНТ, являющийся официальным дилером Mitsubishi Motors. В День города парковка перед ТРЦ GALAXY превратится в уникальную полосу препятствий с крутыми подъемами и спусками, бревенчатым навалом, уклоном и ж/д переездом.

- В этот день каждый желающий сможет записаться на тест-драйв и почувствовать всю мощь автомобилей Mitsubishi. Главные герои «Автошоу-2018» - динамичный и яркий Eclipse Cross, флагманы модельного ряда PajeroSport и Outlander, а также надежный и практичный L200, - рассказывают организаторы.

Для гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа с конкурсами и подарками, а для самых маленьких - интерактивная детская зона.

Конкурс красоты «Мисс Барнаул»

Когда: 9 сентября

Где: 18.00 - сцена университетского дворика АлтГУ (пр. Ленина, 61), 20.00 - площадь Сахарова

9 сентября, в День города, в краевой столице традиционно пройдет финал главного конкурса красоты и талантов - его организует модельное агентство «Стиль» при поддержке администрации города и городского комитета по делам молодежи.

Конкурс организует модельное агентство «Стиль» при поддержке администрации города и городского комитета по делам молодежи.Фото: Олег УКЛАДОВ

За титул «Мисс Барнаул-2018» поборются 15 самых красивых и талантливых девушек краевой столицы. Гости праздника смогут увидеть необычные выходы участниц: стрит-луки, дефиле в вечерних платьях и даже импровизированную пижамную вечеринку. Кроме того, девушки поучаствуют в интеллектуальном конкурсе, ответив на каверзные вопросы ведущего.

Кроме многочисленных подарков, королева красоты получит официальное право участвовать в главном конкурсе страны - «Мисс Россия-2019». Участницы, проявившие себя ярче всех, представят Алтайский край на престижных российских конкурсах «Мисс Волга», «Мисс туризм России», «Жемчужина Черного моря».

Первый бал осени

Когда: 9 сентября в 15.00

Где: университетский дворик АлтГУ (пр. Ленина, 61)

Первый бал осени, приуроченный к Дню города, проведет студия старинного танца «Золотой век». В программе - мастер-классы по старинным танцам, которые позволят окунуться в атмосферу балов.

Первый бал осени, приуроченный к Дню города, проведет студия старинного танца «Золотой век».Фото: Олег УКЛАДОВ

- Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь! - шутят организаторы.

Все желающие смогут присоединиться к участникам мастер-класса и попробовать научиться изящным па.

«Великий бой на великом Алтае»

Когда: 9 сентября в 19.30

Где: площадь Сахарова

В рамках международного турнира по боксу «Великий бой на великом Алтае» барнаульцы увидят пять зрелищных поединков. Среди почетных гостей - известный боксер, чемпион мира Николай Валуев, а также легенда мирового бокса, кубинец Феликс Савон (выиграл три золота Олимпийских игр с 1992 по 2000 год).

В рамках международного турнира по боксу «Великий бой на великом Алтае» барнаульцы увидят пять зрелищных поединков.Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничный квест

Когда: 9 сентября в 14.00

Где: пр. Ленина, 152

(ДК «Трансмаш»)

Настоящее праздничное шоу пройдет на площадке перед ДК «Трансмаш». Гости смогут раскрасить с помощью баллончиков буквы «БАРНАУЛ», потанцевать вместе с танцорами ведущих хореографических ансамблей, попробовать блюда полевой кухни и фирменное мороженое, запустить в небо сердца с пожеланиями любимому городу, научиться рисовать стрит-арты на мастер-классе профессиональных граффитистов, побывать сразу на двух салютах: дневном и вечернем.

Концерт духового оркестра

Когда: 8 сентября в 17.00

Где: парк «Солнечный ветер», пр. Ленина, 152в

8 сентября в 17.00 в парке выступит Барнаульский духовой оркестр. Во время концерта «Отдыхайте с музыкой!» позвучат популярные музыкальные композиции и песни. Гости смогут не только послушать полюбившиеся композиции, но и потанцевать. Вход: бесплатный.

Вкусная программа «Сладкий Барнаул»

Когда: 9 сентября с 15.00

Где: развлекательно-игровой комплекс «Барнаульская крепость», пр. Социалистический, 97

9 сентября с 15.00 в парке начнется вкусная праздничная программа - «Сладкий Барнаул».

- В парке будет проходить выставка-продажа кондитерских изделий от домашних кондитерских города, откроется кэнди-бар для гостей и пройдут дегустации сладких лакомств, - рассказывают организаторы. Вход: свободный.

В парке будет проходить выставка-продажа кондитерских изделий от домашних кондитерских города.Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник урожая и куриные гонки

Когда: 8 сентября с 12.00

Где: Барнаульский зоопарк, ул. Энтузиастов, 10а

Садоводы и огородники! Дачники и дачницы! Барнаульский зоопарк приглашает вас на праздник урожая!

Садоводы и огородники! Дачники и дачницы! Барнаульский зоопарк приглашает вас на праздник урожая!Фото: Олег УКЛАДОВ

- В программе - русские игры и забавы, конкурсы на самые необычные овощи, куриные гонки, подарки и сюрпризы! - рассказывают в зоопарке. Вход: с выставочными экспонатами (овощами с вашей дачи) - свободный.

Анимационные площадки

Когда: 9 сентября

Где: Парк «Центральный», пр. Социалистический, 11

Парк «Центральный» в День города подготовил свои праздничные площадки. С 12.00 здесь начнут работу анимационные площадки. С 13.00 стартуют мастер-классы от студии спортивного чирлидинга «Флай». С 15.00 до 16.00 - выступление театра танца «Иван да Марья». А с 17.00 до 20.00 - насыщенная развлекательная программа! Вход: свободный.

Важно!

День города Барнаула совпадает с датой выборов губернатора Алтайского края, которые также пройдут 9 сентября. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20 часов по местному времени. Обязательно возьмите с собой паспорт.

Справка «КП»

Что будет в районах города

Железнодорожный район

20.00 - концертная программа «Город, в котором живем, мечтаем и любим» (аллея на ул. Г. Исакова, 133).

Центральный район

20.00 - эстрадный концерт «Ты - сердце Барнаула, Центральный наш район» (Дворца культуры «Южный», ул. Чайковского, 21).

Индустриальный район

20.00 - праздничная программа «Мой город - жизнь, история моя» (парк «Лесная сказка», ул. Энтузиастов, 10а)

21.00 - дискотека с участием группы «Энджой» (парк «Лесная сказка», ул. Энтузиастов, 10а)

Ленинский район

20.00 - праздничная программа «Огни родного города» (площадь Мира, ул. Г. Исакова, 213).

Октябрьский район

20.00 - праздничный концерт «Барнаул - ты сердце Алтайского края» (площадь перед ДК «Трансмаш», пр. Ленина, 152).

Фейерверки

9 сентября в 22.30

✔ Площадь Сахарова

✔ Парк «Лесная сказка»

(ул. Энтузиастов, 10а)

✔ Площадь Мира (ул. Г. Исакова, 213)

✔ Площадь перед ДК «Трансмаш» (пр. Ленина, 152)

✔ Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21)