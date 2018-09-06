Программа Дня города 2018 в Барнауле: Какие события нельзя пропустить
9 сентября в Барнауле пройдет День города. Краевая столица отметит 288-летие. Главная сцена Дня города по традиции будет находиться на пл. Сахарова, праздничные мероприятия будут проходить во всех районах города.
Автошоу «На грани возможного»
Когда: 9 сентября в 11.00
Где: открытая парковка перед ТРЦ GALAXY (г. Барнаул, пр. Строителей, 117)
«Автошоу MITSUBISHI-2018» проводит Автоцентр АНТ, являющийся официальным дилером Mitsubishi Motors. В День города парковка перед ТРЦ GALAXY превратится в уникальную полосу препятствий с крутыми подъемами и спусками, бревенчатым навалом, уклоном и ж/д переездом.
- В этот день каждый желающий сможет записаться на тест-драйв и почувствовать всю мощь автомобилей Mitsubishi. Главные герои «Автошоу-2018» - динамичный и яркий Eclipse Cross, флагманы модельного ряда PajeroSport и Outlander, а также надежный и практичный L200, - рассказывают организаторы.
Для гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа с конкурсами и подарками, а для самых маленьких - интерактивная детская зона.
Конкурс красоты «Мисс Барнаул»
Когда: 9 сентября
Где: 18.00 - сцена университетского дворика АлтГУ (пр. Ленина, 61), 20.00 - площадь Сахарова
9 сентября, в День города, в краевой столице традиционно пройдет финал главного конкурса красоты и талантов - его организует модельное агентство «Стиль» при поддержке администрации города и городского комитета по делам молодежи.
Конкурс организует модельное агентство «Стиль» при поддержке администрации города и городского комитета по делам молодежи.Фото: Олег УКЛАДОВ
За титул «Мисс Барнаул-2018» поборются 15 самых красивых и талантливых девушек краевой столицы. Гости праздника смогут увидеть необычные выходы участниц: стрит-луки, дефиле в вечерних платьях и даже импровизированную пижамную вечеринку. Кроме того, девушки поучаствуют в интеллектуальном конкурсе, ответив на каверзные вопросы ведущего.
Кроме многочисленных подарков, королева красоты получит официальное право участвовать в главном конкурсе страны - «Мисс Россия-2019». Участницы, проявившие себя ярче всех, представят Алтайский край на престижных российских конкурсах «Мисс Волга», «Мисс туризм России», «Жемчужина Черного моря».
Первый бал осени
Когда: 9 сентября в 15.00
Где: университетский дворик АлтГУ (пр. Ленина, 61)
Первый бал осени, приуроченный к Дню города, проведет студия старинного танца «Золотой век». В программе - мастер-классы по старинным танцам, которые позволят окунуться в атмосферу балов.
Первый бал осени, приуроченный к Дню города, проведет студия старинного танца «Золотой век».Фото: Олег УКЛАДОВ
- Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь! - шутят организаторы.
Все желающие смогут присоединиться к участникам мастер-класса и попробовать научиться изящным па.
«Великий бой на великом Алтае»
Когда: 9 сентября в 19.30
Где: площадь Сахарова
В рамках международного турнира по боксу «Великий бой на великом Алтае» барнаульцы увидят пять зрелищных поединков. Среди почетных гостей - известный боксер, чемпион мира Николай Валуев, а также легенда мирового бокса, кубинец Феликс Савон (выиграл три золота Олимпийских игр с 1992 по 2000 год).
В рамках международного турнира по боксу «Великий бой на великом Алтае» барнаульцы увидят пять зрелищных поединков.Фото: Олег УКЛАДОВ
Праздничный квест
Когда: 9 сентября в 14.00
Где: пр. Ленина, 152
(ДК «Трансмаш»)
Настоящее праздничное шоу пройдет на площадке перед ДК «Трансмаш». Гости смогут раскрасить с помощью баллончиков буквы «БАРНАУЛ», потанцевать вместе с танцорами ведущих хореографических ансамблей, попробовать блюда полевой кухни и фирменное мороженое, запустить в небо сердца с пожеланиями любимому городу, научиться рисовать стрит-арты на мастер-классе профессиональных граффитистов, побывать сразу на двух салютах: дневном и вечернем.
Концерт духового оркестра
Когда: 8 сентября в 17.00
Где: парк «Солнечный ветер», пр. Ленина, 152в
8 сентября в 17.00 в парке выступит Барнаульский духовой оркестр. Во время концерта «Отдыхайте с музыкой!» позвучат популярные музыкальные композиции и песни. Гости смогут не только послушать полюбившиеся композиции, но и потанцевать. Вход: бесплатный.
Вкусная программа «Сладкий Барнаул»
Когда: 9 сентября с 15.00
Где: развлекательно-игровой комплекс «Барнаульская крепость», пр. Социалистический, 97
9 сентября с 15.00 в парке начнется вкусная праздничная программа - «Сладкий Барнаул».
- В парке будет проходить выставка-продажа кондитерских изделий от домашних кондитерских города, откроется кэнди-бар для гостей и пройдут дегустации сладких лакомств, - рассказывают организаторы. Вход: свободный.
В парке будет проходить выставка-продажа кондитерских изделий от домашних кондитерских города.Фото: Олег УКЛАДОВ
Праздник урожая и куриные гонки
Когда: 8 сентября с 12.00
Где: Барнаульский зоопарк, ул. Энтузиастов, 10а
Садоводы и огородники! Дачники и дачницы! Барнаульский зоопарк приглашает вас на праздник урожая!
Садоводы и огородники! Дачники и дачницы! Барнаульский зоопарк приглашает вас на праздник урожая!Фото: Олег УКЛАДОВ
- В программе - русские игры и забавы, конкурсы на самые необычные овощи, куриные гонки, подарки и сюрпризы! - рассказывают в зоопарке. Вход: с выставочными экспонатами (овощами с вашей дачи) - свободный.
Анимационные площадки
Когда: 9 сентября
Где: Парк «Центральный», пр. Социалистический, 11
Парк «Центральный» в День города подготовил свои праздничные площадки. С 12.00 здесь начнут работу анимационные площадки. С 13.00 стартуют мастер-классы от студии спортивного чирлидинга «Флай». С 15.00 до 16.00 - выступление театра танца «Иван да Марья». А с 17.00 до 20.00 - насыщенная развлекательная программа! Вход: свободный.
Важно!
День города Барнаула совпадает с датой выборов губернатора Алтайского края, которые также пройдут 9 сентября. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20 часов по местному времени. Обязательно возьмите с собой паспорт.
Справка «КП»
Что будет в районах города
Железнодорожный район
20.00 - концертная программа «Город, в котором живем, мечтаем и любим» (аллея на ул. Г. Исакова, 133).
Центральный район
20.00 - эстрадный концерт «Ты - сердце Барнаула, Центральный наш район» (Дворца культуры «Южный», ул. Чайковского, 21).
Индустриальный район
20.00 - праздничная программа «Мой город - жизнь, история моя» (парк «Лесная сказка», ул. Энтузиастов, 10а)
21.00 - дискотека с участием группы «Энджой» (парк «Лесная сказка», ул. Энтузиастов, 10а)
Ленинский район
20.00 - праздничная программа «Огни родного города» (площадь Мира, ул. Г. Исакова, 213).
Октябрьский район
20.00 - праздничный концерт «Барнаул - ты сердце Алтайского края» (площадь перед ДК «Трансмаш», пр. Ленина, 152).
Фейерверки
9 сентября в 22.30
✔ Площадь Сахарова
✔ Парк «Лесная сказка»
(ул. Энтузиастов, 10а)
✔ Площадь Мира (ул. Г. Исакова, 213)
✔ Площадь перед ДК «Трансмаш» (пр. Ленина, 152)
✔ Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21)