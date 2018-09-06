2018-09-06T13:48:17+03:00
Общество

Коммунальщики раскопали человеческие останки в алтайском селе

Кости пролежали в земле со времен гражданской войны
Дарья САВЕНКО
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Кости нескольких человек обнаружили, когда рабочие прокладывали трубу недалеко от водонапорной башни.Кости нескольких человек обнаружили, когда рабочие прокладывали трубу недалеко от водонапорной башни.Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
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Страшную находку обнаружили рабочие во время прокладки трубопровода в алтайском селе Волчиха - на глубине трех метров лежали человеческие кости. Не исключено, что в земле они пролежали со времен гражданской войны.

Массовое погребение

Кости нескольких человек обнаружили, когда коммунальщики прокладывали трубу недалеко от водонапорной башни, распложенной на окраине села. На место сразу приехали представители районной администрации и следователи.

Кости отправили на генетическую экспертизу, чтобы установить, как долго они пролежали в земле. Однако следователи уже пришли к выводу, что захоронение являются достаточно давними. Чтобы узнать причину смерти захороненных специалисты проведут медико-криминалистическую экспертизу.

Военные действия в Волчихе

Директор районного историко-краеведческого музея им. В.М. Комарова Гоф Наталья Ивановна считает, что вероятнее всего, останки лежат в земле со времен гражданской войны.

- В Волчихе находится мемориальный комплекс, в который входит музей, братская могила перед музеем и аллея. Во время гражданской войны Волчиха являлась центром партизанского движения на Алтае. Во время войны в Барнауле был создан интернациональный взвод численностью 400 человек. Это рота вошла в красную армию, которой командовал герой гражданской войны Ефим Мефодьевич Мамонтов. Бои проходили в Волчихинском районе в том числе, - рассказывает собеседница.

Братская могила села начала свою историю с захоронения Макса Ламберга, венгра, впоследствии прославившегося своим бесстрашием и находчивостью. Погиб он во время Волчихинского боя в 1919 году. Всего же во время гражданской войны в Волчихе были захоронены еще более 40 отважных бойцов.

- Насколько я знаю, со времен гражданской войны в Волчихе не находили останки павших бойцов, поэтому я предполагаю, что это массовое захоронение произошло около 100 лет назад, - рассказала Наталья Ивановна.

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