В Барнаул привезли частицу чудесных мощей великой княгини Елизаветы и инокини Варвары

СЕГОДНЯ 10:27 2018-09-06T10:37:56+03:00

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6 сентября под колокольный звон в Покровский кафедральный собор Барнаула почтительно внесли икону с частицами мощей мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, а также икону царственных страстоперцев с землей из Ганиной ямы.

Члены экспедиции «По странам и континентам», посвященной памяти невинно убиенных, вышли из Алапаевска, с места трагической гибели великой княгини Елизаветы еще в июле, в день столетия гибели царской семьи. За это время они побывали во многих городах и селах, тысячи верующих могли прикоснуться к святыням. Теперь эта уникальная возможность есть и у жителей Алтайского края. Среди организаторов экспедиции Алтайское отделение Императорского Православного Палестинского Общества.

В Покровском соборе одна из женщин в светлом народном платье положила к святым мощам букет белых лилий. Другая женщина в церковном одеянии рассказала, что матушки Елизавета и Варвара очень помогают всем страждущим, защищают от несчастий.

- Помощь матушки безмерна, - заметила она.

В это время к святыням подходили люди разного возраста со своими чаяниями и просьбами. Многие уверены, что мощи великой мученицы обладают чудодейственными свойствами – больным помогают исцелиться, просящим – обрести желаемое. Одним словом, уникальные святыни помогают избавляться от страданий и невзгод, лечат душу и тело. Нужно только верить.

Подсказка КП

В Барнауле иконы с частицами мощей будут находиться с 6 по 8 сентября, в Бийске – с 9 по 11 сентября. Более подробный график:

6 сентября: Покровский кафедральный собор (Барнаул, ул. Никитина, 137)

7 сентября: Знаменский женский монастырь ( Барнаул, ул. Большая Олонская 24)

8 сентября: храм Иоанна Богослова (Барнаул, ул. Шумакова 25 а)

9-11 сентября: Бийская епархия, Успенский кафедральный собор (г. Бийска Советская 13)

храм Покрова Пресвятой Богородицы (с. Целинное)

Кстати

Иерей Дмитрий Никитин рассказал несколько фактов из потрясающей истории жизни Елизаветы Федоровны.

В 1905 ее супруг великий князь Сергей Александрович погиб от бомбы террориста. На глазах Елизаветы его тело разметало на куски, и она в шоке, стоя на коленях, складывала их в платок…

После трагедии Елизавета Федоровна разделила свои драгоценности на три части: одну - возвратила казне, другую – распределила между ближайшими родственниками и третью, самую большую, направила на благотворительность. Построив госпиталь, Елизавета надела монашеское одеяние и стала сестрой милосердия. Самые тяжелые больные поступали в личное ведение Великой Княгини. Она несла при них ночные дежурства, утешала и ободряла. С наступлением Первой мировой войны матушка Елизавета полностью посвятила себя служению больным и раненым воинам. В России ее называли «Великой матушкой». Очевидцы вспоминали о необыкновенной силе и светлости, которая от нее исходила.

В апреле 1918 года Елизавету Феодоровну арестовали и вывезли из Москвы. Вместе с ней решила разделить участь инокиня Варвара. В тот же год глубокой июльской ночью монахинь Елизавету и Варвару бросили в шахту старого родника вместе другими членами императорского дома. Живыми, головами вниз… Последними словами ее перед казнью были слова «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». Свидетели после слышали из шахты церковное пение… Потом выяснилось, что она и там израненная помогала и перевязывала головы…