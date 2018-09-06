2018-09-05T14:12:32+03:00
Общество

Бабье лето отменяется – на Алтай идут холода

По данным синоптиков, погода испортится уже через пару дней
Дарья САВЕНКО
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По данным синоптиков, погода испортится уже через пару днейПо данным синоптиков, погода испортится уже через пару днейФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские синоптики рассказали, что желанного всеми бабьего лета в регионе этой осенью не будет. Наоборот, на Алтай обрушится настоящий холод – днем столбики термометров будут подниматься не выше плюс семи градусов.

По традиции, бабье лето наступает в Алтайском крае 15 сентября и продолжается около недели. Как правило, в этот период стоит теплая сухая погода и люди успевают завершить на природе сезон шашлыков и убрать весь урожай с огорода. Однако в этом году сделать это можно будет только в ближайшие несколько дней – затем погода резко изменится.

- Тепло продержится 6 и 7 сентября – днем воздух будет прогреваться до +25 градусов. Уже с 8 сентября с прохождением холодного фронта температура пойдет на понижение, но наиболее существенное похолодание ожидается после 11 сентября, - рассказывает начальника отдела гидрометеобеспечения алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых. – Днем воздух едва будет прогреваться до плюс семи градусов. Такая погода продержится достаточно долго, поэтому бабьего лето в Алтайском крае в этом году не будет.

Сырых рассказала, что народным приметам синоптики не верят – погода слишком непредсказуема. Однако, по ее словам, ориентироваться на то, какая будет осень, можно по птицам, которые чувствуют приближение холода и улетают в теплые края. Между тем, известный алтайский орнитолог Александр Эбель рассказал, что науке не известны факты того, что птицы чувствуют приближение холода заранее.

- Они чувствуют то, что происходит сейчас, но знать, какая погода будет завтра, они не могут. Птицы улетают не потому что видят приближение осени, а потому что им становится некомфортно – либо слишком холодно, либо нечего кушать, - рассказывает специалист. – Из массовых птиц, обитающих в Алтайском крае, практически все уже улетели. Первыми это сделали насекомоядные птицы, потому что для них не осталось никакой еды. Сейчас через нас пролетают последние коршуны и, конечно, отправляются в теплые края и журавли.

С зимним холодом у Эбеля ассоциируется лебеди, у которых начинается перелет. Они летят вдоль Оби, поэтому жители Затона, Гоньбы, Научного городка, могут видеть, как стаи пролетают над ленточным бором. Но пока, по словам орнитолога, еще рано – они только собираются в стаи в северных регионах России.

Кстати

Приметы о бабьем лете

- Если переезжать в новое жилье в бабье лето, то жизнь в доме будет богатой и счастливой.

- Если на бабье лето летает много паутины, то погода будет сухой и теплой, а зима холодной.

- Если начало бабьего лета дождливое, то ненастье продлится до его завершения.

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