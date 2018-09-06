Барнаульца могут принудительно отправить в психбольницу за мемы в соцсетях

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-05T14:01:10+03:00

Андрей Шашерин называет ситуацию абсурдной, но при этом очень опасается за свою судьбу

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Барнаулец Андрей Шашерин, которого обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих, в ближайшее время может быть помещен в психиатрическую больницу для проведения принудительной экспертизы.

Разделили жизнь на «до» и «после»

Андрей Шашерин рассказывает, что шесть лет назад он забыл пароль и с тех пор ни разу не выходил на свою страницу «Вконтакте». Мало того, 38-летний мужчина убежден, что никогда не сохранял в социальных сетях какие-либо картинки, тем более противозаконные, но это не помешало правоохранителям разделить жизнь его семьи на «до» и «после».

Все началось 5 марта 2018 года. В 6 утра в дверь квартиры Шашериных начали активно стучать и пинать ногами. Когда мужчина открыл, в его квартиру вошли полицейские в гражданской одежде и понятые.

Мужчину, почти сразу увезли в отдел. Уже там его на какое-то время заковали в наручники и рассказали, в чем он так провинился.

– Больше всего в то злополучное утро вызвало возмущение, что когда меня забрали, один из полицейских остался в нашей квартире. В итоге он не дал жене толком переодеться, ей пришлось сделать это в ванной в стесненных условиях. После этого он преследовал ее и нашего пятилетнего сына до детского сада, а потом не дал жене поехать на работу, ее также принудительно повезли в полицию. С каких пор у нас так обращаются со свидетелями? А она именно в таком статусе проходит по этому выдуманному делу. На каком основании в это же утро проводили обыск в квартире моего отца, а потом его тоже принудительно повезли в полицию? – задается вопросами Андрей Шашерин.

Мужчина рассказал, что уже в полиции на него стали давить и угрожать реальным сроком. Он признается, что в определенный момент просто испугался и в итоге подписал явку с повинной, о чем потом неоднократно пожалел. Спустя время, мужчина отказался от признательных показаний.

«Я не хочу превратиться в овощ»

Некоторые СМИ поспешили сообщить, что Андрей Шашерин уже находится в психиатрической больнице на принудительной экспертизе.

– Пока я на свободе. Но как только выйдет письменное постановление суда, меня реально могут упечь в психлечебницу. Я даже не хочу думать о том, что там могут со мной сделать. Я прекрасно знаю, что есть препараты, которые могут превратить человека в овощ. Я не хочу, чтобы это произошло со мной, – продолжает рассказывать Андрей Шашерин.

Мужчина убежден, что в краевом суде, куда он подавал на апелляцию, заранее решили оставить все без изменений и все-таки направить его на принудительную экспертизу в стационар психиатрической больницы.

– Иначе зачем судья сделал заседание закрытым от прессы? Это решение он объяснил тем, что во время судебного заседания может быть открыта врачебная тайна, но никакой тайны нет. Я специально ездил в Москву, и у меня на руках имеется медицинское заключение, что я абсолютно здоров и у меня нет никаких психических отклонений, – продолжает рассказывать Шашерин.

Мужчина, говорит, что уже полгода он живет словно на пороховой бочке, и не знает, что может случиться в следующий момент. Сейчас он мечтает только о том, чтобы его, наконец-то, оставили в покое. Тем более, что страдает не только он, но и его близкие.

Чем закончится эта история, пока не знает никто. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.