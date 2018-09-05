Еще одна барнаульская пенсионерка лишилась квартиры после займа у микрофинансистов

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-05T13:24:26+03:00

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На прошлой неделе Алтайский краевой суд признал недействительным договор купли-продажи жилья пенсионерки Галины Макаровой. Сделку руководителя микрофинансовой организации «Сибирская народная казна» Романа Тюленева с пожилой женщиной признали притворной.

Мой ласковый и нежный…

Напомним, пожилая женщина стала одной из многочисленных жертв микрофинансистов. На суде апелляционной инстанции Макарова вновь рассказала, что пришла за займом в «казну», и в мыслях не имея желания продать жилье, а Тюленев предложил ей получить ссуду под залог квартиры, иначе, мол, не получится - мешает возраст заемщицы.

В своем кабинете обаятельно улыбаясь, мужчина без стеснения подсунул заемщице вместо договора залога по займу договор купли-продажи квартиры.

-Иначе денег я выдать не могу. Да, вы не сомневайтесь, это же все между нами, погасите долг, порвем этот договор, и дело с концом. Все так делают, – ласково убеждал ловкач.

Кстати, позже, человек, с которым Галина Макарова подписала договор займа (Тюленев, по словам пенсионерки, называл его «мой заместитель) на очной ставке признал, что деньги пожилая женщина получила именно по договору займа, а никак не в результате продажи квартиры.

Выселение

После этого пенсионерка каждый месяц добросовестно относила в «Сибирскую народную казну» деньги, считая, что погашает займ. Последний платеж был в мае прошлого года. И тут-то Макарова в шоке узнала, что Тюленев ее квартиру перепродал еще в апреле.

В Октябрьском районном суде представители Тюленева потребовали выселения Галины Макаровой. И суд первой инстанции признал их правоту. Слова «заместителя Тюленева» суд к делу не приобщили. Вскоре судебные приставы потребовали от пожилой женщины выселения. То, что квартира арестована в рамках уголовного дела по мошенничеству в отношении руководства «Сибирской казны» (Тюленев по нему проходит в качестве подозреваемого), никого не остановило. Более того, за нерасторопность в освобождении жилья Галину Макарову оштрафовали, выселив, в конце концов, из квартиры.

Какой кошелек?

Речь адвоката Тюленева на суде, по словам Игоря Нестерова, редактора «Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков», была похожа на высказывания известного персонажа из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Кошелек, кошелек, какой кошелек?».

Мол, никакого займа Галине Макаровой Тюленев не выдавал, она сама обратилась к руководителю МФО с просьбой о продаже квартиры,- настаивала адвокат.

И все же на этот раз в краевом суде апелляционной инстанции эта черная сделка была признана притворной. Юристы «Ассоциации по защите прав заемщиков» считают, что данное решение может стать серьезным доказательством в деле о мошенничестве, ведь получается, что Тюленев у пожилой женщины квартиру не покупал, но распорядился ее.

О, сколько их упало в эту бездну…

Казалось бы, ура, но хлопать в ладоши рано. Ведь руководитель «казны» перепродал квартиру и вернуть ее теперь обратно Галине Макаровой не так просто.

Напомним, что после оформления займов в «Сибиркой народной казне» квартиры потеряла не только Галина Макарова. Несколько пенсионеров сегодня признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве. Сколько на самом деле пострадавших в подобных схемах, никто не знает. В «Ассоциацию по защите прав заемщиков» поступали сведения о пожилых людях, которые прятались из-за угроз на дачах и на квартирах родственников. Одна из жительниц Новоалтайска, по словам ее родственников, после «душевного» разговора с представителями «казны» умерла от сердечного приступа.

72-летнюю Алефтину Веснину суд краевой инстанции, увы, не защитил, правда, признав, что получение ей денег за продажу квартиры, не доказано. Качели правосудия порой удивляют…

Эта одинокая пенсионерка с двумя кошками скорее всего, окажется на улице. Сегодня бабушка, написала в Октябрьский районных суд просьбу об отсрочке своего выселения до окончания уголовного дела( заседание назначено на 20 сентября) а пока она вздрагивает от каждого звонка в дверь, ожидая визита судебных приставов.