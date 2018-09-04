2018-09-04T19:23:03+03:00
Экономика

О запуске новой франшизы от Рефинансируй.рф с Евгением Коротаевым

Рефинансируй.рф: франшиза с выгодой и пользой
Остап ДАНИЛИН
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ООО МКК «АРМ», № лицензии ЦБ РФ 001603045007581ООО МКК «АРМ», № лицензии ЦБ РФ 001603045007581
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С сентября 2018 года компания Рефинансируй.рф (входит в группу компаний «Русмикрофинанс») запускает новую франшизу. О том, в чем ее преимущества, мы поговорили с франчайзи Рефинансируй.рф в Барнауле Евгением Коротаевым. Отзыв о работе с компанией Рефинансируй.рф по франшизе говорит о том, что социально ориентированный бизнес можно развивать не только в Центральной России, но и в региональных центрах.

- Евгений, расскажите, как начиналось ваше сотрудничество с Рефинансируй.рф?

- Сотрудничество с Рефинансируй.рф мы начали около трех лет назад. Сначала мы работали в Смоленске по агентскому договору. Дело шло: на Смоленщине люди закредитованы, вопрос снижения долговой нагрузки стоит остро. В прошлом году я переехал в Барнаул на постоянное место жительства, но связи с Рефинансируй.рф не прервались. Накопленный опыт и свои знания в области рефинансирования и клиентского сервиса я решил применить в Сибири. Так офисы Рефинансируй.рф появились в Барнауле.

- В чем, на ваш взгляд, основные особенности этого бизнеса?

- Могу высказать свое личное мнение, и пусть мой отзыв о работе с Рефинансируй.рф послужит ориентиром для предпринимателей, которые хотят не просто зарабатывать, но и помогать людям. Этот бизнес - трендовый и довольно специфический. Мне он интересен, так как, помимо финансовой выгоды, здесь ярко выражена социальная составляющая, бизнес реально приносит пользу людям. Конечно, рынок брокериджа, в частности, рефинансирования, находится на стадии становления, но это делает его еще более перспективным. Мы начали работать под брендом Рефинансируй.рф весной этого года: растет клиентская база, увеличивается и наше вознаграждение. Эта компания опережает и рынок, и время: здесь предлагают умные решения для людей. Решения, которые меняют жизнь людей к лучшему: кто-то получает выгоду, другие – снижают долговую нагрузку.

- Какие проблемы сегодня существуют на рынке рефинансирования?

- Многие банки рекламируют услугу рефинансирования, но получить ее в реальности довольно сложно. Представьте себе: вы решили рефинансировать ипотечный кредит, полученный 5 лет назад, когда ставки были высокими. Сейчас они ниже, и рефинансироваться очень выгодно. Вам нужно буквально «пробежаться» по банкам, расспрашивая о возможностях рефинансирования. При этом альтернатива есть – вы приходите в офис Рефинансируй.рф и получаете качественную консультацию и практически сразу – решение своего вопроса. Кредит рефинансируется в максимально сжатые сроки и на выгодных условиях.

- Какие продукты можно приобрести в офисе Рефинансируй.рф в Сибири? Какие из них пользуются наибольшей популярностью?

- В Барнауле мы рефинансируем микрозаймы, принимаем заявки на рефинансирование ипотеки, потребительских кредитов и кредитных карт. Рефинансирование потребительских кредитов и ипотеки - наиболее популярно сейчас. Люди идут, бизнес растет. Что интересно, мои личные обстоятельства, связанные со сменой места жительства, никак не повлияли на бизнес: франшиза Рефинсируй.рф развивается по всей стране!

- Как вы оцениваете перспективы рынка рефинансирования?

- Они огромны. Мы рады, что начали этим заниматься, можно сказать, в начале пути. В наших планах на этот год открытие офисов по франшизе в Смоленске, Бийске (Алтайский край) и Горно-Алтайске. Рынок будет только расширяться. Станут появляться новые, еще более интересные предложения по рефинансированию от банков. Соответственно, понадобятся офисы по рефинансированию различных кредитных продуктов, которые помогут людям провести эту процедуру в одном месте, вместо того чтобы бегать по разным банкам. Новая франшиза Рефинансируй.рф позволит предпринимателям, которые желают развиваться на этом молодом, но перспективном рынке, открыть собственный офис и начать работу прямо сейчас.

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