Барнаульская ТЭЦ-3 готова включить отопление в любой момент

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-04T20:09:18+03:00

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Барнаульская ТЭЦ-3, являющаяся самой большой и современной станцией в Алтайском крае, завершает подготовку к предстоящему отопительному сезону. На складе предприятия норматив объема топлива уже превышен в несколько раз.

- На сегодняшний день ТЭЦ накопила угля уже на 95% от максимального объема склада. Полный объем составляет 360 тысяч тонн, а нормативный всего 90. Сейчас на складе находится 303 тонны топлива. Таких показателей удалось добиться из-за того, что поставки идут непрерывно, - говорит Алексей Макаров, главный инженер барнаульской ТЭЦ-3.

По его словам, за все годы его работы на предприятии таких запасов угля он не видел, а это значит, что его с лихвой хватит, даже при условии суровой сибирской зимы.

- Если будет дана отмашка, мы готовы начать отапливать город уже сейчас, - говорит инженер.

Что касается оборудования, то на сегодняшний день в плановом ремонте находится один турбогенератор и один котлоагрегат. Еще один котлоагрегат находится в резерве. Если потребуется, то его смогут запустить в любой момент. Так что никаких проблем и сбоев в работе не должно быть. Это очень важно, так как ТЭЦ-3 обеспечивает теплом и горячей водой половину жилого сектора и социальных объектов краевого центра, а помимо этого поставляет промышленный пар на ряд предприятий города.

Кстати, на днях на ТЭЦ-3 побывал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, который лично убедился в том, что ситуация по подготовке к отопительному сезону в Барнауле находится под полным контролем.

Запасов угля хватит с лихвойФото: Анна СЕМИНА

Где есть проблемы

- Муниципалитетов, где есть проблемы немало. Но таких, где есть опасность серьезных провалов, пожалуй, я не назову. Да, особое внимание к Каменскому району, но здесь, скорее, комплекс проблем – кризис в системе муниципального управления, а он должен проходить под присмотром краевых властей, - резюмировал Виктор Томенко.

КСТАТИ

Когда должны включить отопление

Согласно нормативам, отопительный сезон обязаны начать, когда среднесуточная температура на улице в течение пяти суток составляет не более +8 градусов.

Куда обращаться, если тепло не дали

Если все дома в округе уже давно подключены к отоплению, а вы до сих пор замерзаете в своей квартире, нужно обратиться в управляющую компанию – возможно, в подвале вашего дома не открыли задвижки. Бывают и такие проблемы, когда тепло поднимается всего на несколько этажей, а верхние остаются холодными. В подобных случаях речь может идти о воздушной пробке, тогда снова придется взяться за телефон и обратиться в свою УК или ТСЖ.

В том случае, если проблему отопления не удается решить на уровне управляющей компании, жители Барнаула могут оставлять жалобы в единой диспетчерской службе города по тел. (3852) 299-188.