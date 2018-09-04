2018-09-04T18:22:47+03:00
Происшествия

Повалили на пол и надели наручники: Главу Горзеленхоза Барнаула арестовали за взятку прямо на рабочем месте

Сергея Гончарова обвиняют в том, что он хотел нажиться на урагане [видео]
САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с видео СКСкриншот с видео СК
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53-летнего руководителя барнаульского муниципального предприятия «Горозелехоз» арестовали прямо на рабочем месте. Сергея Гончарова обвиняют во взятке.

По версии следствия, Гончаров потребовал от предпринимателя 222 тысячи рублей. За такую сумму он обещал подписать ему договор на выполнение работ по ликвидации последствий урагана. Напомним, разрушительный ураган прошелся по городу 23 июня. Договор был на сумму более 1 млн 290 тысяч рублей.

Задержание руководителя барнаульского "Горзеленхоза".видео с сайта СУ СКР по Алтайскому краю

После получения части денег Гончарова задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по краю. Следком выложил видео операции: в кабинет врывается несколько сотрудников ведомства, валят руководителя на пол и надевают наручники. Затем мужчину уводят по коридору.

Дело расследуют по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). По ходатайству следствия сейчас мужчина заключен под стражу.

- Устанавливаются иные факты противоправной деятельности руководителя предприятия. Кроме того, в рамках уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям предпринимателя за дачу взятки должностному лицу, - сообщили в Следственном управлении СК по региону.

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