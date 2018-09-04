«Карета для Золушки»: Жительница Барнаула вырастила огромную тыкву

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-04T17:22:43+03:00

Недавно пожаловали и тележурналисты – так что скоро растение с дачи станет «телезвездой». Скриншот с www.instagram.com/vesti22_tv/.

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Огромную чудо-тыкву вырастила барнаульская дачница Ольга Данилова. Ее вес – примерно 300 кг! Но точный не известен – как измерить такую неподъемную огородную махину?

По словам Ольги, о том, что существуют такие гиганты, ее сын Вячеслав узнал из Интернета. Он увидел, что их разводят в Подмосковье и решил купить из любопытства: вдруг и у нас в Сибири вырастет что-то подобное. Да и сама Ольга Викторовна тоже не против экспериментов. Участок она приобрела четыре года назад, и теперь для нее все ново и все интересно.

- Одно семечко стоит аж тысячу рублей. Купил, посадили как рассаду, потом в теплицу — хорошо, она у нас большая. Вот, растет, а мы удивляемся, — смеется Ольга Викторовна.

Тыкве расти еще до конца сентября. И возможно, она увеличится еще вдвое! Практически карета для Золушки! Хозяйка дачи недоумевает – как ее разделывать?

- Наверное, придется резать болгаркой, - предполагает Ольга.

А пока тыковка – местная достопримечательность. На нее приходят смотреть со всей округи – диву даются и фотографируют. А недавно пожаловали и тележурналисты – так что скоро растение с дачи станет «телезвездой».

Через месяц хозяева сделают из махины сок. А семена, конечно же, оставят, чтобы посадить на следующий год, пишет «Амител».

Кстати

Что еще необычного вырастили на Алтае

В прошлом году корреспондент алтайской «Комсомолки» вырастила рогатый огурец. Научное название этого чудо-овоща – кивано. Зеленые выросшие плоды на вкус напоминают огурцы, но имеют приятную кислинку. Окончательно поспевшие кивано становятся ярко желтыми, а их мякоть приобретает желейную структуру (поэтому одно из названий – желейная дыня). Вкус желтых плодов – сладко-кислый, с ароматом не то банана, не то дыни.

В 2016 году в Алтайском детском экологическом центре расцвел самый большой цветок в мире - аморфофаллус коньяк. Название растения происходит от греческих слов amorphos – бесформенный и phallos – фаллос, что связано с обликом соцветия-початка. Соцветие может достигать высоты 2,5 м и ширины 1,5 м. В первые два дня цветения от него пахнет тухлыми яйцами и рыбой. На такой аромат слетаются лишь мух - они его и опыляют.