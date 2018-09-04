За издевательства над детьми в Барнауле воспитателя заключили под стражу

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-03T19:36:11+03:00

На видео женщина хватает мальчика и тащит его в темную комнату

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Весной этого года в частном детском садике Барнаула «Хеппи беби» вскрылись шокирующие факты. Оказалось, что педагоги элитного заведения воспитывали малышей с помощью боли и страха. Издевательства над детьми фиксировал сам же детский сад на камеры видеонаблюдения. Сейчас одна из воспитательниц взята под стражу. Краевой следком предъявил педагогу (теперь бывшему) обвинение по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Жестокое обращение с детьми в детсаду Барнаула. Видео СК России.

О методах воспитания детского сада родители узнали совершенно случайно. Юлия зашла в заведение в непривычное для посещения время и застала картину: воспитатель волочет ее сына за руку, а тот, упираясь, рыдает навзрыд. Детский сад попытался ситуацию замять: перед мамой извинились, а воспитатель уволился. Однако родители на этом не успокоились и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Вот тут-то у них волосы встали дыбом.

- Я насчитала порядка 50 эпизодов приблизительно за три недели с отснятого материала, на которых детей либо бьют, либо жестоко наказывают, - рассказала радио «Комсомольская правда» Юлия.

В качестве наказания малышей одних закрывали в темных помещениях. Это видно на выложенных в Сети видеоматериалах. По словам Юлии, у некоторых детей появились серьезные психологические проблемы.

- Сын плакал, не хотел ходить в садик, я все это списывала на период адаптации. Видео многое объяснило, - рассказала другая пострадавшая Яна.

На кадрах 4-летнего сына Яны воспитатель бьет по голове и закрывает в туалете за то, что тот побежал за ушедшей на работу мамой.

О странностях в поведении малышей сразу стали вспоминать и другие родители. Многие из них недоумевали: как поведение педагогов оставалось тайной для руководства садика? Ведь ведется видеонаблюдение, а помещение очень компактное, если не сказать, что тесное.

- Поверьте, там все видно и слышно, в том числе в кабинете директора, который находится за стенкой, - утверждает Татьяна Середа, бывшая клиентка коммерческого заведения.

Получается, в садике что-то вроде круговой поруки? Или серьезный голод с кадрами, что готовы просто закрывать глаза на некоторые особенности педагогов? Такие версии сегодня обсуждают родители, чьи дети посещали этот садик или посещают до сих пор.

Руководитель другого частного садика («Хороший садик») Ольга Козодой признает, что хороших воспитателей действительно непросто найти в Барнауле.

- Но это не повод терпеть такое. Да и не видеть этого можно было только в одном случае, если не быть там вообще, - говорит она.

Увы, но получить ответ, как такое могло произойти незаметно для окружающих на небольшом пятачке, от дирекции учебного заведения «КП» пока не удалось – ни один телефон с его официального сайта или соцсетей не отвечает. Как рассказала Яна, оставшиеся в саду родители сообщили ей, что руководство дошкольного учреждения объявило о смене учредителей, а поведение педагогов объяснило сложным характером детей.

Сейчас родители, чьи дети пострадали от действий сотрудников дошкольного учреждения, объединились в группу, которая намерена «дойти до конца». По их словам – взятие под стражу одного из педагогов – только первая ласточка. Ведь на видео есть и второй воспитатель, который тоже явно ведет себя не совсем педагогично. Кроме того, стали вскрываться и другие ситуации. Например, ждет подтверждения случай, когда одному из детей садика воспитатель заведения одевала на голову пакет. Естественно с единственной целью – воспитания. Ну и главная цель активистов-родителей – закрытие самого садика.

- Если у заведения одна цель – обогащения, если заведение не способно заниматься педагогической деятельностью, такого заведения быть не должно, - говорят они.

По словам родителей, после огласки произошедшей ситуации к ним стали поступать отклики по все стране. Ситуация, увы, не единичная.

Вместо послесловия

В настоящее время сын Яны находится на домашнем обучении, родителям пришлось нанять няню. О том, чтобы отдать ребенка в садик она и слышать не хочет. Заведующая детского сада «Хеппи беби» до сих пор не извинилась перед родителями.

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