2018-09-03T08:17:06+03:00
Общество

Первокурсникам Алтайского медуниверситета вручили «Ключи знаний»

В честь студентов в небо запустили шары с названием каждого факультета [фото, видео]
САПОЖКОВА Александра
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Первокурсникам Алтайского медуниверситета вручили «Ключи знаний»Первокурсникам Алтайского медуниверситета вручили «Ключи знаний»Фото: Олег УКЛАДОВ
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Торжественная линейка в Алтайском медуниверситете 1 сентября объединила почти тысячу студентов первого курса вуза. Поддержать ребят пришли их родители, преподаватели, главврачи медучреждений, представители власти.

С Днем знаний будущих врачей поздравил ректор АГМУ Игорь Салдан.

1 сентября в АГМУ.Олег УКЛАДОВ

- В этом году первокурсниками нашего вуза стали 180 золотых медалистов, в вуз зачислено около 200 выпускников медицинских коллежей и 50 из них – с красными дипломами. За качественным образованием к нам приехали выпускники школ из почти 40 регионов страны. В нашем вузе интернациональный состав – студенты из дальнего зарубежья обучаются на факультете иностранных студентов, - сказал Игорь Салдан.

Первокурсников и преподавателей также поздравили председатель Медицинской палаты края, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, зав. кафедрой факультетской хирургии им. И.И. Неймарка и госпитальной хирургии Яков Шойхет, председатель комитета по здравоохранению и науке Алтайского заксобрания, зав. кафедрой онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики АГМУ Александр Лазарев, врио заместителя министра здравоохранени края Сергей Насонов.

Торжественная часть линейки завершилась вручением «Ключей знаний» первокурсникам, набравшим по результатам вступительных испытаний наивысшие баллы. На ключах значится гравировка даты поступления и окончания вуза. Затем на сцене выступили солисты группы «Нюанс» АГМУ. И в конце в честь первокурсников в небо запустили шары с названием каждого факультета медуниверситета.

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