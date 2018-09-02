Горнолыжный комплекс «Алтайские горы» за 80 млн рублей откроют зимой в «Белокурихе-2»

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-01T19:21:18+03:00

Там планируют проводить соревнования по слалому и прыжкам с трамплина Фото: Дарья САВЕНКО

Там планируют проводить соревнования по слалому и прыжкам с трамплина

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Зимой на туристическом комплексе «Белокуриха – 2» завершится строительство горнолыжного комплекса «Алтайские горы». Он уже получил сертификат на проведение соревнований по слалому, а в ближайшее время ожидается приезд экспертов, которые оценят подготовку трассы к пряжкам с трамплина.

Склоны почти готовы

Первая очередь работ была сдана в январе этого года: был подготовлен один склон, тюбинговый подъемник, оборудовано кафе, работали прокат снаряжения и бэби-лифт, парковка. Уже тогда лыжники устремились в «Белокуриху-2».

- На горнолыжном комплексе «Благодать» в Белокурихе мы увидели проблему с парковкой – к трассе нельзя было подъехать на автомобиле. Здесь же, на территории «Алтайских гор», мы предусмотрели строительство парковки на 500-600 машиномест, - рассказал директор комплекса «Алтайские горы» Владислав Меркулов.

Второй склон планируется ввести в эксплуатацию будущей зимой. Специалисты проделали большую подготовительную работу – убрали все камни, выровняли трассу, засеяли ее травой, построили подъемник. Пропуская способность трассы будет около 720 человек в час. Стоимость горнолыжного комплекса составляет порядка 80 млн рублей.

Рай для горнолыжников

Высота каждого склона составляет порядка одного километра, а ширина – от 65 до 80 метров. По словам Меркулова, рельеф склонов позволяет проводить там различные зимние соревнования.

- Параметры трассы подходят под международный стандарт, поэтому в конце февраля мы получили сертификат, разрешающий проводить в "Белокурихе-2"соревнования по слалому. Уже в следующем году мы можем попасть в календарь и собирать сотни спортсменов, - сказал эксперт. - Помимо этого, в ближайшее время к нам приедут эксперты из Словении, которые обследуют комплекс и возможно дадут разрешение для организации соревнований по прыжкам с трамплина.

По словам Меркулова, уникальность алтайского курорта заключается в ширине склона и рельефности, которые обеспечивают комфортное катание как для новичков, так и любителей. Помимо этого, с самой высокой точки комплекса будет открываться потрясающий вид на горы.