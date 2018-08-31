Известный спортсмен Николай Гуляев: «Я мечтаю побывать на Алтае»

СЕГОДНЯ 08:35 2018-08-31T08:54:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С недавних пор Алтайский край стал позиционировать себя как туристический регион. Изюминкой нашего края является, безусловно, первозданная красота природы и экстремальные туры.

- Я мечтаю побывать на Алтае, - заявил Николай Гуляев, олимпийский чемпион 1988 года в беге на 1000 м (конькобежный спорт), руководитель Департамента спорта и туризма Москвы на встрече с журналистами из регионов. – Думаю, найдется немало желающих посмотреть красоту Сибири. Но чтобы привлечь турпоток, нужен комплексный подход.

Регионам необходимо активнее развивать событийный туризм. В качестве примера Гуляев привел фестивали, проводимые в рамках событийного туризма в Москве:

- Международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня» - классический пример событийного туризма, который позволяет увеличить турпоток в столицу, - говорит Николай Гуляев. – Также отличный выхлоп дает фестиваль «Путешествие в Рождество». Уверен, что у каждого региона найдется своя фишка, которая может лечь в основу событийного туризма.

Кстати, журналист алтайской «Комсомолки» в рамках пресс-тура, организованного Москомспорта Москвы, побывала на фестивале «Спасская башня» и лично убедилась, каков поток желающих побывать представлениях в это время. Трибуны, вмещающие 75 тысяч зрителей, были переполнены на протяжении всех дней фестиваля! При этом было очень много гостей из-за рубежа.

Справедливости ради стоит отметить, что в Алтайском крае событийный туризм тоже развивается. У нас проводятся фестивали «Алтайская зимовка», «Цветение маральника, «Фестиваль вареников», «Сибирская масленица» и т. д. Однако на эти праздники в большинстве свое съезжаются местные жители. Процент туристов, особенно иностранных, не велик.

- Нужно вырабатывать новые стандарты. Сейчас в столице становится популярен формат туризма в стиле «сити-брейк» - за 2-3 дня туристы знакомятся с основными достопримечательностями Москвы. У многих нет больше времени. Да и туры по 5-6 дней по столице просто утомительны. Этот фактор важно учитывать. В случае регионов это будет еще более востребовано, - считает Гуляев.

Также главный по туризму в Москве посоветовал регионам обратить внимание на качество туристических услуг – и не только на трансфер, гостиницы, а на компетентность гидов и экскурсоводов.