Репортаж из глухого села, где нет сотовой связи

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-01T06:07:01+03:00

Или почему горожане бросают квартиры и уезжают жить в Чинету

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У подростков, приезжающих в Чинету, в первые минуты «ломка» - в этой деревне Краснощековского района нет сотовой связи.

- Страдают внуки сначала - как от соски оторвали, - улыбается библиотекарь Наталья Николаева, - а потом бегут на речку босиком, пирожки за обе щеки уплетают и даже в клубе спектакли ставят. Вчера внучка сидит на черемухе, ягоды в ведерочко собирает и кричит: «Баба, какое счастье!»

На горе сердечной

Чтобы позвонить по мобильнику нужно проехать аж 23 километра на плато Ресторан. Или еще дальше - на «Дунькин пуп». Многие названия здесь ласковые, народные. Я, например, поднималась на гору Сердцева и плато Любви. Там, кажется, что ноги отрываются от земли, и ты кружишься в каких-то энергетических потоках, закручивая спирали вместе с орлами.

Вид с горы СердцеваФото: Марина КОЧНЕВА

Золотые серьги кочевников

Деревня нежится в огромной ложбине, окруженная со всех сторон зеленью гор. Местные поговаривают, что это непростые холмы, а замершие на время жрецы. Археологи находили в здешних курганах раритеты из веков до нашей эры. К примеру, золотые серьги с подвесками, которые носили древние кочевники. Да и сами жители не раз находили под боком ценные штучки.

- Соседка Валентина Денежкина выкапывала в огороде колечки интересные, отдала их историкам, - рассказывает Марина Лагно, директор клуба.

Старинные рудники

Витает в этих местах и дух Акинфия Демидова. В окрестностях - следы многочисленных старинных рудников. Когда-то местные крестьяне возили руду на Колыванский завод, позднее на пристань Кабановскую, откуда на больших судах на Барнаульский медеплавильный. Некоторые рудники хорошо сохранились до наших дней. На стенах одной из пещер видны удары кайла и зубила, остатки факелов и клиньев.

Мы пойдем с конем по полю вдвоем

Там, в Чинете, особые отношение между людьми и животными. Я например, познакомилась с жеребенком Яшей, которого хозяева выкормили из бутылочки - его мама умерла после родов. Яша дружит с телятами и очень тянется к людям. К нам с подругой сам подошел, уткнулся влажным носом, как к своим. Кони здесь гуляют, словно священные, а видели бы вы как грациозно они заходят в речку Иню, полную серебра. Эх, почему я не художник.

Заповедный напев

Не только домашние животные, но и дикие звери чувствуют себя в этих местах привольно.

- Иногда посмотришь, зайцы за оградой бегают, - рассказывает Наталья Николаева. - Как-то выходим с мужем, лисы на горе играются, хвосты золотые развеваются.

Какой-то райский непуганный остров - деревня лежит между заказником Чинетинским и заповедником Тигерекским, где зверей охраняют. Соседство это, кстати, иногда становится опасным для жителей. В августе несколько дней для председателя сельсовета Нины Парфеновой утро начиналось с тревожных звонков - медведи ворошили пасеки. Стрелять в незваных косолапых нельзя, для этого требуется особое разрешение.

"Живопись" на камнях - лишайникиФото: Марина КОЧНЕВА

«В городе задыхаемся»

Мед в Чинете – попробуешь и млеешь, молоко – городские сливки отдыхают. А когда пьешь на веранде чай с богородской травой вприкуску с райским медком - хмелеешь.

- Здесь все вкусное, наша Чинета, как картинка, - гордятся деревенские.

- Дети звали переехать поближе к ним, но мы там задыхаемся, хочется разгрести толпу, оттолкнуться. Муж мой - рыбак, каждое утро здесь за хариусом, какой город? – поделилась Наталья Николаева.

- Меня тоже дочь звала, - добавила Ольга Снегирева. - Муж-то пять лет назад умер, вроде тяжело одной с хозяйством. А я ей говорю: «Ты вот эту гору ко мне туда привезешь?»

Колдовское пиво

- Когда здесь оказываешься, понимаешь - вот место, где хочется жить,- говорит Рафаиль Гималентдинов, председатель правления «Клуба любителей путешествий».

- Когда я сюда приехал (помогал довезти вещи знакомой), остановился в старом (аж 19 века!) домике, - рассказывает Рафаиль. - Деревенский уют, печка, коврики ручной работы, баня по-черному. Добродушная бабушка (ей было за восемьдесят лет) наливала нам пиво и хитро спрашивала: "Ну и как?" Видимо, колдовское было пиво. Приехал сюда снова, предложили дом, не задумываясь, купил. Как-то приехал в Чинету в начале июня - огород в бурьяне. Соседи советуют: сажай картошку, еще вырастет. Да нет у меня картошки, отвечаю. И тут сосед Юра Хышов приносит картошку, другой односельчанин Саша Байков огород вспахал - особенные здесь люди!

Намагниченное место

Чинета

Такое ощущение, что новых жителей Чинета выбирает себе сама.

- Шесть лет назад я ехала сюда в отпуск из Салехарда. Горы для меня не были терра инкогнита - и Кавказ видела, и Альпы, и Съерра Трамонтана на Майорке, но здесь ощутила особенное что-то и осталась, - рассказывает глава поселения Нина Парфенова, одна из "примагниченных".

Сейчас к радости местных Нина со своей бурной энергией добилась строительства детской площадки, разрабатывает новые экологические маршруты, не дает сокращать людей.

- Нам очень с ней повезло, - говорит Марина Лагно.

Самой Марине, когда- то живущей в городе, однажды приснился сон про этот чинетинский космос, в котором она живет уже около 30 лет. И не собирается никуда уезжать, несмотря на то, что ставка директора клуба мизерная - пять тысяч рублей.

- Я по жизни прислушиваюсь к интуиции, а сейчас такое чувство, что все больше и больше будет приезжать сюда людей созидательных, - с оптимизмом говорит Марина.

Кстати, мои друзья с Урала, приехав в Чинету на денек, сначала задержались на неделю, а потом поехали смотреть участки, где можно было бы основать эко-поселение. Примагнитились!

Не бросайте сорняки в эту райскую землю

Туристов в Чините прибывает с каждым годом.

- В основном едут сами по себе на машинах. На берегах в выходной день не остановишься, - вздыхает Наталья Николаева.- С одной стороны хорошо, местные могут продать молоко, сметану, сыр мед.

Кстати, продают там люди всю вкуснятину очень дешево, молоко - за 20 рублей литр. С другой стороны нашествия туристов чинетинцы очень боятся.

- Мы привыкли, что все поляночки чистенькие. А в позапрошлый год поехали по калину, а там мусор, туалетная бумага - гости останавливались, - вспоминает Наталья Ивановна.

Чинетинцы уже задумываются, не закрыть ли уникальные пещеры каким-нибудь шлагбаумом.

- Раньше в одной стоял кристаллический старец, его разбили на талисманчики, - возмущается Рафаиль, в другой - нарыли ям черные копатели.

Поэтому сегодня в Чинете если и говорят о развитии туризма, то только экологического, с привлечением волонтеров, помогающих избавлять эту землю от мусора.

Кстати, однажды глава сельсовета провела интересное исследование «свой – чужой». Получилось, что больше всего «своими» для местных оказались родные и односельчане. Но в одной из анкет было подписано: «Кого обижает, всех жалко».