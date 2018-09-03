2018-09-03T13:00:31+03:00
Политика

Виктор Томенко - Владимиру Путину: Ситуация в крае стабильная, обстановка рабочая

Врио главы доложил президенту о первых трех месяцах работы в Алтайском крае
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Фото: Алексей Никольский/ТАССФото: Алексей Никольский/ТАСС
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Врио главы Алтайского края Виктором Томенко за неделю до выборов приехал к президенту страны с отчетом о работе.

- Виктор Петрович, вы с 30 мая исполняете обязанности губернатора? Три месяца? - спросил Путин. - Как вы себя там чувствуете? Как оцениваете результаты начального этапа своей работы? Какие задачи считаете наиболее важными?

- Владимир Владимирович, ситуация в крае стабильная, управляемая, - доложил Томенко. - Обстановка в целом рабочая. В настоящее время, конечно, занимаемся текущими вопросами, всё делаем по заранее намеченным планам. Всё это касается, конечно, всего комплекса сельскохозяйственных работ, готовимся к зиме, отопительному сезону, новому учебному году. Выполняем также весь комплекс летних работ, благоустройство. Здесь всё идёт нормально, всё по плану.

В новом регионе новый глава только налаживает работу - в чем он сами и признался президенту.

- За время работы в качестве руководителя региона много ездил, общался с жителями, с разными аудиториями – и с большими коллективами, и с маленькими. Во многих уголках края побывал. Вопросов много, край у нас действительно сложный.

- Большой, - подтвердил Путин.

- Большой, да, но остановился бы на принципиальных моментах. Уровень доходов, заработной платы в крае объективно низкий. Это важный вопрос для Алтайского края. Собственно финансовые возможности Алтайского края – они невелики. В этом году 110 миллиардов рублей – это доходы Алтайского края, почти на 2,5 миллиона жителей, 40 процентов из этих доходов – это поддержка федерального бюджета, целевые и безвозмездные поступления, тут нам есть над чем работать.

Томенко обратил внимание президента, что Алтаю нужен больший объём работы по поддержке инфраструктуры.

- Здесь автомобильные дороги - это такая наиболее острая тема, и состояние объектов социальной сферы, особенно на селе, - заявил он. - А население Алтайского края почти наполовину – это жители сельских территорий: 44 процента жителей Алтайского края живут на селе. Естественно, обостряются проблемы, связанные с кадровым дефицитом. Молодые, активные, перспективные ребята, конечно, смотрят, как поехать учиться куда-то дальше или поискать работу где-то за пределами Алтайского края. В итоге получается по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить. И здесь нам надо, конечно, внимание уделять подготовке кадров и разным механизмам их удержания у нас на территории. В целом скажу, что есть идеи, есть мысли, а самое главное – есть реальные планы по исправлению тех проблем, которые накапливались годами.

Врио главы региона обрисовал основные направления, по которым предстоит работать.

- В первую очередь нужно, конечно, сконцентрироваться на тех сильных сторонах, которые у Алтайского края есть, - сказал Томенко. - Это развитое сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность даёт неплохие показатели, машиностроение, фармацевтика, химическое производство, развивающийся туризм, он на подъёме, хотя здесь есть свои сложности. Вторая часть нашей работы – это, конечно, надо сегодня создавать условия для внешних инвестиций, для тех, кто ещё пока не был в крае, их надо поддерживать. И здесь важна, с одной стороны, ответственная позиция и работа властей, с другой стороны – компетентная, для того, чтобы новые инвесторы в крае появлялись, приходили и чувствовали себя защищёнными и с перспективой реализовывали долгосрочные проекты.

Намерены в Алтайском крае проводить и мероприятия, связанные с подготовкой и удержанием кадров.

- Это третья принципиальная позиция, - подчеркнул Томенко. - Мы в крае многое можем сделать сами, и обязательно будем это делать, и ответственно к этому подходить. Но по некоторым ситуациям, наиболее сложным, требуется, конечно, ваша поддержка и помощь федерального правительства. Некоторые вопросы я подготовил.

- Давайте посмотрим, - согласился президент.

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