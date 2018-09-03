2018-09-03T10:41:34+03:00
Спорт

Мы сделали Лондон! Барнаул установил мировой рекорд по самой массовой тренировке #сочныеновости

На одном стадионе в дождь собрались 4417 человек [фото, видео]
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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«Самая массовая тренировка в мире»«Самая массовая тренировка в мире»Фото: Евгения САВИНА
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2 сентября в барнаульском Парке спорта им. Алексея Смертина состоялась массовая тренировка, на которой был установлен мировой рекорд! На одном стадионе одновременно собрались 4417 человек! От детсадовцев – до пенсионеров! Все как один повторяли за тренерами разные упражнения.

Массовая зарядка в Барнауле.Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Даешь рекорд!

До этого момента рекорд на самую массовую тренировку был зарегистрирован в Лондоне в 2015 году – тогда на нее вышли 3800 человек. Но Барнаул решил исправить это недоразумение!

- Подтянулись! Похлопали друг другу! И – вперед к рекорду! Все в наших руках! Давайте сделаем Лондон! – призывал ведущий со сцены.

Зажигательная музыка наполнила каждый миллиметр стадиона. На сцену по очереди выходили профессиональные спортсмены, сертифицированные тренеры, которые показывали упражнения, а все участники за ними дружно повторяли: то весь стадион прыгал, то стоял в планке, то приседал.

- А теперь давайте сделаем рекорд по самому массовому стоянию в позе «стульчика»! – не унимался ведущий. – Сидим, еще, еще! Еще немного!

А теперь – дискотека!

«Самая массовая тренировка в мире» Фото: Евгения САВИНА

«Самая массовая тренировка в мире»Фото: Евгения САВИНА

Все действия тренеров транслировалось на огромный экран, который было видно абсолютно всем участникам.

Тренировка под открытым небом длилась около часа и состояла из трех блоков - аэробика, функциональный тренинг и танцевальный блок. Во время последнего участники настолько вошли в раж, что футбольное поле превратилось в огромную танцплощадку.

Тренировка под дождем

«Самая массовая тренировка в мире» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

«Самая массовая тренировка в мире»Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

А тем временем над стадионом сгущались тучи – одна чернее другой, а вскоре небо и вовсе ""прохудилось. Но даже зябкий осенний дождь не напугал барнаульцев. Одни продолжили тренировку под зонтами, другие, самые отчаянные, вымокли до нитки! Всех грела одна и та же мысль – жертвы не напрасны!

- Принято решение - рекорд «Самая массовая городская тренировка в мире» (4417 человек) считать зафиксированным, - заявила со сцены Юлия Пронина, эксперт "Книги рекордов России".

Мы сделали это!

«Самая массовая тренировка в мире» Фото: Евгения САВИНА

«Самая массовая тренировка в мире»Фото: Евгения САВИНА

И тут грянуло всеобщее «Ура»! Народ начал обниматься друг с другом.

- Мы сделали это! Наши имена вошли в историю! – кричали участники.

Недаром говорят, что Барнаул – столица мира. Во всяком случае – отныне самый спортивный город мира, который засветился в «Книге рекордов России» под заголовком «Самая массовая тренировка в мире». А вам слабо?

«Самая массовая тренировка в мире» Фото: Евгения САВИНА

«Самая массовая тренировка в мире»Фото: Евгения САВИНА

«Самая массовая тренировка в мире» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

«Самая массовая тренировка в мире»Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

«Самая массовая тренировка в мире» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

«Самая массовая тренировка в мире»Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

«Самая массовая тренировка в мире» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

«Самая массовая тренировка в мире»Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

«Самая массовая тренировка в мире» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

«Самая массовая тренировка в мире»Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Сочные новости.

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