2018-09-02T10:41:01+03:00
Общество

Осень незаметно подошла: На Барнаул обрушились ливень и град

По традиции, улица Попова вновь превратилась в речку
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Дмитрий ИвановДмитрий Иванов
Изменить размер текста:

Те, кто решил лениво провести воскресенье, 2 сентября, дома, не ошиблись, потому что оказавшиеся под открытым небом на улице, были вынуждены бежать через лужи в поисках какого-нибудь укрытия - на краевую столицу обрушился ливень и град.

Синоптики сообщали, что воскресенье не порадует своей погодой – по всему Алтайскому краю передавали дожди, ливни, грозы и ветер. Правда они не ожидали, что в самом начале осени выпадет и град. Он буквально застелил собой весь город. По традиции, после сильного ливня улица Попова до Павловского тракта опять плывет. В социальных сетях жители города делятся снимками.

Скриншот Barnaul22

Скриншот Barnaul22

Напомним, что плохую погоду лучше переждать в магазине или подъезде. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль желательно в гараж, а если его нет - вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Если ливень и гроза настигла на трассе, то необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию от других участников движения, а лучше - припарковаться. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

На Барнаул обрушились ливень и град Фото: Дарья САВЕНКО

На Барнаул обрушились ливень и градФото: Дарья САВЕНКО

Между тем, согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 3 сентября, в большинстве районов Алтайского края ожидается дождь, местами сильный дождь, возможна гроза. Ночью и утром местами туман. Прогнозируется сильный ветер местами по югу и востоку порывами 18-23 м/с.

Запишите телефончик

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Алтае молодой сельчанин угнал машину и врезался в столб
Барнаульцы могут установить мировой рекорд 2 сентября
Туман в Барнауле мешает самолетам взлететь и приземлиться
Жительница алтайского города перевела мошеннику 20 тысяч рублей
Передвижная студия телеканала ТНТ приехала в Барнаул 2 сентября
Погода на 2 сентября 2018 года в Алтайском крае: дождь, грозы и ветер
В Барнауле горел отель
Трамвай «смял» иномарку
Автобус №104ю будет заезжать в Сибирскую долину за школьниками
Бийский таксист «снес» ребенка
Фильм об отце футболиста Алексея Смертина сняли на Алтае
«День мясного гурмана» проходит на площади Ветеранов
В Барнауле за парты сядут более 77 тысяч школьников
Похороны и пожар произошли в один день в частном доме Барнаула
Неподалеку от санатория в Барнауле автобус насмерть сбил пешехода
Алтайские полицейские «помогут пойти учиться»