Таксист-наркоман устроил ДТП на Алтае: Как вычислить водителя "под кайфом"

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-02T11:58:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях прокуратура Барнаула направила в суд дело на водителя «Яндекс-такси», который в состоянии наркотического опьянения взял трех пассажиров и, разогнавшись по городу до 100 км в час, вылетел на встречку. Здесь он столкнулся с «ВАЗом», в котором ехала водитель-женщина с двумя маленькими детьми. В результате страшной аварии они получили тяжелые травмы. Сейчас таксисту "светит" до четырех лет лишения свободы.

Этот случай наглядно показал – никто из нас не застрахован от водителей-наркоманов на дороге - ни пассажиры, ни другие участники дорожного движения.

В такси взятки гладки

- Службы такси сегодня по большей части – лишь связующее звено между водителем и клиентом. По сути, это не такси в привычном понимании слова. Дирекция даже не видит своих водителей. Общение с ними идет онлайн: водители высылают по почте копии своих документов, фото авто и в путь! Никакого предрейсового медосмотра нет. Да если бы и проводили его, принять дозу наркотиков или выпить водитель может уже после. Работая в такси, я слышал о таких историях постоянно, - рассказал бывший водитель одного из барнаульских такси Дмитрий Корпухин.

Провинившихся водителей службы заказа такси заносят в черные списки. Однако они не дают никакой гарантии, что этот водитель не выйдет на линию в другой фирме.

- Был случай, когда один таксист разбил машину и отказался ее восстанавливать, попал в черный список. И вдруг мы узнаем, что он работает в другой фирме. Директор предприятия объяснил это так: выпускать на линию некого, фирма терпит убытки, пришлось взять его. Такси – это живые деньги, а там где живые деньги всегда есть наркоманы, - рассказывает бывший сотрудник такси Сергей Сидоров (имя вымышленное, герой отказался называть себя в прессе).

Есть и другой способ не остаться без работы – заключить договор с информационной службой такси под чужим паспортом (например, жены), взять у нее доверенность и возить до следующего инцидента. А там опять регистрируешь очередного родственника и катаешься в любимом стиле вождения ровно до тех пор, пока не закончится список друзей и близких.

Смотрите водителю в глаза

По словам главного нарколога края Андрея Иванова, наркотическое опьянение схоже по своим признакам с алкогольным. Отсутствует лишь запах.

- У человека в наркотическом опьянении заметны нарушения речи и координации, неадекватность в поведении, зрачки слишком широкие или слишком узкие, в зависимости от принятого вещества. Если вы заметили эти признаки, то ни в коем случае не садитесь в машину, о своих подозрениях сообщите в полицию, - рассказал нарколог.

Если вы не сразу поняли, что ваш водитель не в себе, не рискуйте, постарайтесь прервать свой путь и выйти из машины. Правда здесь есть проблема – на водителя под наркотой сложно воздействовать.

- Как бы мы не старались повлиять на человека в алкогольном или наркотическом опьянении, степень этого воздействия будет минимальной, так как он находится в состоянии суженного сознания. Его поведение непредсказуемо. Все, что мы можем делать, это говорить с ним очень спокойно, без паники, - прокомментировала психолог Юлия Лыжникова.

Поэтому, не вступая в конфликт, попросите водителя остановиться. Можно придумать для этого какую-то стороннюю причину, например, что нужно зайти в магазин или по делам в соседнее здание. Расплатитесь с ним, т.к. жизнь дороже, а наркоману нужны деньги, и позвоните в полицию

Запишите телефончик

Куда позвонить с жалобой на водителя-неадеквата?

Телефон доверия регионального ГИБДД: 8 (3852) 63-03-15, ГУМВД: 8 (3852) 630-315.

Не забудьте в разговоре с сотрудником полиции упомянуть номер автомобиля, название такси, телефон водителя, место, куда подъехал подозрительный таксист.

Комментарий юриста

По словам юриста Михаила Жукова, такси, которые работают по лицензии, обязаны проводить ежедневный предрейсовый осмотр водителей, а также технический осмотр автомобилей.

- А вот так называемые информационные сервисы, по сути, никакой ответственности перед пассажирами не несут. В этом случае отвечают частники-водители, которые заключили с информационной службой такси договор. На пассажиров такси также распространяются условия договора ОСАГО. Страховка предусматривает компенсацию причиненного вреда имуществу и здоровью. Если автомобиль не застрахован, собственник автомобиля, подчеркну – не водитель, а именно собственник будет выплачивать компенсацию по суду. Исключение – если автомобиль на момент инцидента был угнан, - прокомментировал Михаил Жуков.

Читайте также:

В Барнауле таксист под наркотиками попал в жесткое ДТП

Трое мужчин вызвали такси. На улице Центральной водитель вместо положенных 40 км/ч ехал со скоростью около 100 км/ч. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 21120», за рулем которого была женщина (подробнее)