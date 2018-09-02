Барнаульцам подарили целую площадь цветов

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-02T04:42:09+03:00

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Традиционная выставка цветов от Октбярьского района прошла накануне, 1 сентября.

Сердца из роз, огромные корзины, забавные цветочные человечки, домики, телеги и другие необычные цветочные фантазии расположились рядом с фонтаном на площади Ветеранов. Всего - более 80 композиций. Самыми масштабными стали, пожалуй, буквы «АЛТАЙ», оформленные торговым центром «Алтай», и корабль Барнаульского водоканала.

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Среди авторов были замечены промышленные предприятия района, школы, детсады, управляющие, торговые, строительные компании и другие. При создании композиций они использовали не только цветы, но и злаковые и бахчевые культуры, овощи, декоративные элементы и малые архитектурные формы.

- В выставке нашли отражение такие значимые события, как День города Барнаула, Год волонтера (добровольца) в России, 80-летие Октябрьского района и День знаний, - рассказал Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района.

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Он напомнил, что раньше выставка проходила в День города.

- Но это было неудобно, так как в связи с загруженностью площадей для нее не находилось большой, просторной территории, - поясняет Вячеслав Григорьевич. – Поэтому мы уже второй год подряд проводим выставку 1 сентября, чтобы она была доступна всем желающим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/666862" frameborder="0"></iframe> Выставка цветов. Концерт..Олег УКЛАДОВ

Сразу отметим, что в День города 9 сентября горожан ждут не менее интересные мероприятия от Октябрьского района. На площадке у ДК «Трансмаш» состоится праздничная программа «Барнаул – ты сердце Алтайского края», выступление новосибирской группы «Красный берег» и фейерверк.

Выставка цветов на пл. Ветеранов тоже завершилась салютом. А перед ним на сцене выступили молодежная группа «Вдохновение» Дома культуры «Октябрьский» и кавер-группа «25 кадр».

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам подарили целую площадь цветовФото: Олег УКЛАДОВ