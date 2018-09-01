1 сентября в Барнауле: Ползунова катали на байке, дети ползали за сладкую вату
День знаний отметили в Барнауле линейками, а затем и развлечениями.
В школьных линейках приняли участие представители власти, ветераны войны, труда. Торжественные речи (зачастую вызывающие зевоту у младшеклассников) в некоторых школах разбавляли флэш-мобами с участием ростовых кукол. А в 55-й, например, показали химические опыты и в небо запустили колокольчик, сделанный из воздушных шаров.
После ребятишки отправились развлекаться. Причем развлечения для них устраивали чуть ли не у каждого торгового центра. Так, возле ТЦ «Балтийский базар» сказочные герои предлагали ребятам проползти под низко опущенным канатом. А на улице, кстати, с утра идет дождь и грязно.
Само собой, юные участники конкурса измазали руки, брюки и белые колготы.
В музеях ребятне предлагали увлекательные квест-экскурсии, выставки, в театрах – спектакли, в планетарии - опыты по физике «Вандерваальсовы силы» и много другое.
Что касается вузов, то там тоже было весело. Например, байкеры - выпускники "политеха" – прокатили на мотоцикле Ивана Ползунова. Ну, а с торжественными речами в том же университете выступили именитые выпускники, в числе которых - председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.