1 сентября в Барнауле: Ползунова катали на байке, дети ползали за сладкую вату

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-01T12:53:41+03:00

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День знаний отметили в Барнауле линейками, а затем и развлечениями.

В школьных линейках приняли участие представители власти, ветераны войны, труда. Торжественные речи (зачастую вызывающие зевоту у младшеклассников) в некоторых школах разбавляли флэш-мобами с участием ростовых кукол. А в 55-й, например, показали химические опыты и в небо запустили колокольчик, сделанный из воздушных шаров.

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

После ребятишки отправились развлекаться. Причем развлечения для них устраивали чуть ли не у каждого торгового центра. Так, возле ТЦ «Балтийский базар» сказочные герои предлагали ребятам проползти под низко опущенным канатом. А на улице, кстати, с утра идет дождь и грязно.

ivanfomin2020 Возле каждого ТЦ в Барнауле сегодня какое-нибудь развлечение. Вот и возле ТЦ "Балтийский базар" школьники младших классов ползают по асфальту за сладкую вату. Кто вообще выдумывает такие конкурсы? Просто мимо проходил #барнаул22 #барнаул #безобразиябрн

Само собой, юные участники конкурса измазали руки, брюки и белые колготы.

В музеях ребятне предлагали увлекательные квест-экскурсии, выставки, в театрах – спектакли, в планетарии - опыты по физике «Вандерваальсовы силы» и много другое.

Что касается вузов, то там тоже было весело. Например, байкеры - выпускники "политеха" – прокатили на мотоцикле Ивана Ползунова. Ну, а с торжественными речами в том же университете выступили именитые выпускники, в числе которых - председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ