«Бийск Глобал Пати»: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 10:01 2018-08-31T10:06:34+03:00

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В первое воскресенье сентября, 2-го числа, в наукограде состоится традиционный зрелищный фестиваль «Бийск Глобал Пати». Гостей ждет незабываемое танцевальное шоу от команды LARISA DANCE SHOW, выступления Юрия Мещерякова и Арсения Бородина, запуск светящихся шаров, а «на закуску» - трехметровый пирог.

Место встречи – микрорайон «Зеленый Клин» (Советская, 214)! Не пропусти!

Программа фестиваля «Бийск Глобал Пати»

С 14 до 18 семейный блок:

– Бесплатные мастер-классы по изготовлению картин из цветного песка, бисероплетению, кукол, оригами, аксессуаров для волос, аквагрим и другие

– Игровая программа с ростовыми куклами

– Танцевальные мастер-классы

– Выступления спортклубов

– Силовой экстрим

– Выступления собаководов-любителей

– «Цветочный город» – мастер-классы и выставки от флористов

– Фотозоны от сказочной до романтической

С 16 до 22 часов концертная программа:

- 16.00 Трехметровый пирог, приготовленный специально для гостей фестиваля

- 16.30 Выступления алтайских творческих коллективов и артистов

- 19.30 Танцевальный флешмоб

- 19.40 Выступление барнаульского проекта «Владимирский» с премьерой песни «Краски города», написанной специально для бийчан

- 20.00 Выступление Юрия Мещерякова, автора-исполнителя, участника телепроекта «Новая звезда», полуфиналиста телепроекта «Новая волна»

- 20.30 Специальный гость – Арсений Бородин, победитель телепроекта «Главная сцена», призер конкурса «Новая волна», участник шоу «Голос», финалист проекта «Фабрика звезд – 6», «Фабрика звезд. Возвращение»!

- 21.30 Запуск в небо 1500 светящихся шаров.

- 21.45 Танцевальный 3D-mapping. Шоу от команды LARISA DANCE SHOW, покоряющее зрителей Испании, Великобритании, России, Индии, Германии, Итали и Чехии на протяжении вот уже более 15 лет.

Инициатор и организатор мероприятия - Фонд социального содействия Александра Прокопьева при поддержке администрации города.