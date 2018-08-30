Иосиф Кобзон давал в Барнауле благотворительный концерт и агитировал за губернатора Сурикова

СЕГОДНЯ 15:24 2018-08-30T16:09:35+03:00

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Иосиф Кобзон умер. Это был человек-эпоха. Великий певец, депутат Государственной Думы. Ему было 80 лет. В 2004 году за год до того, как у любимого народного певца диагностировали онкологическое заболевание, Иосиф Давыдович был в Барнауле.

Предвыборная кампания

На Алтай он приехал вместе с Надеждой Бабкиной, Леоном Аганезовым, Яном Арлазаровым. Во Дворце зрелищ и спорта артисты давали благотворительный концерт.

Зал был полон, билет на мощный концерт стоил всего 100 рублей, выручка пошла в детские дома. За пару часов до начала концерта Кобзон дал пресс-конференцию в ИД «Алтапресс», на которой он открыто заявил:

«Было бы нечестно сказать, что я приехал только за этим. А я не привык быть нечестным. Я знал, что поеду сюда в период предвыборной кампании».

Действительно, он тогда приехал на Алтай, чтобы поддержать на выборах губернатора Александра Сурикова. На пресс-конференции Кобзон говорил о том, что у его коллеги (Михаила Евдокимова), претендующего на пост губернатора, нет опыта политической и организаторской деятельности.

- Перед концертом был такой интересный момент, к нему подходили наши краевые чиновники, пытались подсказать, что говорить, - вспоминает один из депутатов, ставший свидетелем сцены. – Он величественно их рукой отодвинул: « Я сам знаю, что говорить!». А потом сказал о Сан Саныче так, что меня мурашки лично пробрали.

Также в Барнауле певец тогда много говорил о меценатстве, о необходимости помогать в первую очередь детям

- Очень хорошо помню этот концерт, - говорит Валерий Паршков, председатель комитета по культуре администрации Барнаула. - Иосиф Давыдович полтора часа пел в живую. Для меня это Мастер с большой буквы. Причем перед этим народный певец не выдвигал никаких требовани, как иные артисты (вот, мол, минералка не та и так далее). Очень простой в общении, не звездный. Общаться с ним было большим удовольствием.

Поклонился ему, как барину

Известный алтайский музыкант Виталий Гасаев вспоминает случай, который произошел в 2007 году на международном фестивале эстрадного искусства «Москва-Ялта-Транзит», где Иосиф Кобзон был председателем жюри:

- Мы с товарищами сидели, разговаривали, вдруг видим, что в нашу сторону идет Кобзон. Не сговариваясь, мы все как один встали. И когда Иосиф Давыдович проходил мимо нас, я снял бейсболку и поклонился ему, словно барину. Это все произошло спонтанно – не знаю даже, почему я так сделать. Кобзон улыбнулся в ответ. Я на всю жизнь запомнил этот момент.

Во время концертов Гасаеву порой приходилось мимоходом сталкиваться с Кобзоном.

- Могу точно сказать: это был очень деликатный человек, который с большим уважением относился к коллегам по цеху вне зависимости от их статуса. Для многих он был поручителем в мире шоу-бизнеса, давая зеленый свет талантливым исполнителям и помогая найти свое место на эстраде! – говорит Виталий Гасаев.

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