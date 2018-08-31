Где недорого продлить пляжный сезон

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-30T15:29:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Хотите продлить пляжный сезон при этом недорого? Из Барнаула можно улететь в теплые страны по вполне приемлемым ценам. Из столицы края самолеты доставляют на теплые берега Китая, Турции, Вьетнама и Таиланда.

Китай становится ближе

Этим летом из Барнаула стартовали первые рейсы на тропический остров Хайнань. Как раз осенью здесь начинается сезон – дожди и изматывающая жара проходят, и люди имеют шанс получить удовольствие на «все сто». Цены на рейсы из столицы края – весьма привлекательные. Сентябрь-октябрь: от 48 тыс. рублей за неделю в 3-звездный отель с завтраком на двоих. Однако есть здесь одно «но» - сомнительная репутация туроператора, который взялся отправлять жителей Алтайского края на райский китайский остров.

«Жемчужная река» должна была начать полетную программу еще с начала марта, однако первые туристы смогли улететь только в августе, т.к. туроператор постоянно переносил туры на неопределенный срок. И хотя заявленные августовские рейсы все-таки состоялись, многие турагентства по-прежнему опасаются продавать их путевки, предпочитая отправлять туристов из новосибирского аэропорта и проверенных туроператоров.

- Состоявшиеся вылеты в августе – не показатель. В основном в этот период улетели те, кто оплатил свои путевки еще весной. Возможно, туры от «Жемчужной реки» состоятся в сентябре, поскольку путевки продавались еще с февраля, поэтому загрузка их самолетов большая. А вот октябрь – под большим вопросом. Может быть, они полетят, и мы будем искренне рады этому. Но сейчас мне видится это маловероятным, я не хочу рисковать ни своей репутацией, ни деньгами своих клиентов, - прокомментировала Елена Красулина, исполнительный директор турагентства «Пятница», президент Алтайской региональной ассоциации туризма.

Кстати, из Новосибирска (от других туроператоров), туры стоят примерно столько же. Один минус – дорога, зато практически никакого риска.

Что нужно учесть, планируя отдых на Хайнане?

Путевки сюда стоят недорого, однако цены на самом острове значительно отличаются от тайских или вьетнамских. Дешево поесть фрукты и морепродукты (стоят примерно как в Барнауле), отовариться сувенирами и шмотками – не получится, экскурсии – тоже гораздо дороже турецких и уж тем более вьетнамских.

Бархатный сезон в Турции

Турция по-прежнему в топе самых востребованных направлений среди туристов Алтайского края. На фоне взлетевшего курса доллара и повышения цен на загрантуры (около 20% за сезон), турецкие предложения действительно выглядят довольно привлекательными. Ведь купив путевку «все включено», можно неделю-две практически безвылазно и при этом насыщенно провести исключительно на территории отеля (еда, напитки, анимация уже оплачены). Дополнительные траты – исключительно по желанию самого туриста.

По словам Дины Остапенко, директора туристической компании «Азимут Тревел», мнение о том, что в конце сезона турецкие отельеры уже немного устали и работают спустя рукава, ошибочно.

- Отельеры, напротив, хватаются за последних туристов в этом сезоне и выкладываются по полной, ведь впереди у них долгий зимний период, когда туристов нет. Я сама отдыхала в Турции в октябре. И именно эта поездка в Турцию запомнилась мне больше всего. Море было шикарное, теплое, туристов относительно мало, магазины делали большие скидки, - рассказала Дина Остапенко.

Ждать горящих туров в Турцию, по мнению эксперта, не стоит – направление популярное, путевки в хорошие отели раскупают быстро, поэтому чаще всего скидки выставляют на отели с нелучшим уровнем сервиса. Сейчас можно купить путевку в Турцию на двоих по системе «все включено» в трехзвездочный отель на неделю за 58 тыс. руб. Вылет – из Барнаула.

Что нужно учесть, планируя отдых в Турции?

Турки очень любят чаевые, поэтому если вы собрались здесь отдохнуть с пустым карманом, можете рассчитывать на то, что официанты будут замечать вас в последнюю очередь, да и от уборщицы лебедей из полотенец ждать бесполезно.

Сезон дождей в Таиланде и Вьетнаме может быть недождливым

Осень для курортов Таиланда и Вьетнама – это сезон дождей. Кого-то это отпугивает от покупки туров, а кто-то готов рискнуть и поехать. Одна из причин такого выбора – низкие цены относительно сезона. При этом туристы описывают самые различные впечатления от отдыха в этот период. Кто-то говорит, что тучки и кратковременные дожди только скрашивали отпуск, а кто-то жалуется, что так и не смог искупаться в море из-за огромных волн.

- Сегодня климат меняется на Земле, поэтому сезон дождей может быть, а может и не быть. И, напротив, дожди могут неожиданно зарядить в разгар туристического сезона. В прошлом году я отдыхала со своей семьей в сентябре в Нячанге, казалось бы, сезон дождей. Но осадков мы так и не увидели, отпуск провели замечательно – море прогретое, отель был относительно пустой. Люди просто должны заранее настраиваться, что в сезон дождей осадки – нормальное явление. В этот период можно получить удовольствие не от нахождения на море, а, например, от посещения туристических объектов или шопинга, - рассказала Дина Остапенко.

Считается, что самое дождливое время на большей территории Таиланда – с октября по ноябрь. На Пхукете — с мая по сентябрь. Во Вьетнаме сезон дождей продолжается с сентября по январь.

Путевку на двоих в Таиланд из Барнаула на сентябрь (2 недели с завтраком, отель 3 звезды) сейчас можно приобрести за 100 тыс. руб., в октябре стоимость снижается на 10 тыс. руб.

Вьетнам из Барнаула на сентябрь (2 недели с завтраком, отель 2 звезды) в настоящее время продают минимум за 66 тыс. руб., в октябре стоимость повышается примерно на 10 тыс. руб.

Что нужно учесть, планируя отдых во Вьетнаме и Таиланде осенью?

Необходимо заранее распланировать свой отдых вне пляжа: просмотреть возможные варианты экскурсий, шопинга. Это легко сделать с помощью сайтов отзывов, вроде TopHotels.ru, otzyv.ru, tury.ru, turpravda.ru.