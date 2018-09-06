Иваныч из «Универа»: Летаю «экономом», пишу книги, призываю мечтать

СЕГОДНЯ 08:20 2018-09-06T08:23:07+03:00

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Известный актер молодежного сериала «Универ» Костя Шелягин (он же гопник Иваныч) на минувшей неделе приехал в столицу Алтайского края вместе с акцией «Попади на ТНТ» и передвижной студией канала. Несмотря на усталость после перелета, прямо с самолета Костя отправился гулять по городу.

- Вообще, я отлично перенес такой долгий перелет из столицы в Барнаул, - сходу начинает актер. - Кстати говоря, летел не «бизнесом», а как все – «экономом». Как правило, я сплю во время полета. Для меня, порой, это те самые пять часов, которые необходимы, чтобы выспаться. Так на прошлой неделе я в совокупности спал всего 20 часов. Поэтому, как только я захожу в самолет – сразу отрубаюсь. А когда подлетаю к городу, у меня что-то автоматом срабатывает, и я просыпаюсь. Так что перелет – это отдых.

- Я нашла в твоей биографии такую деталь: ты играл в театре имени Пушкина в спектакле «Ромео и Джульетта». Это настолько далеко от твоей нынешней роли гопника Иваныча в «Универе»…

- Я считаю, что в нашей профессии самое интересное – создавать образы. В этом самый кайф. Тебе дана возможность пережить другие жизни, по-настоящему их создать. Мне не интересно в этой профессии быть собой. Мне интересно создавать новые человеческие судьбы, новых персонажей, их отношения и системы этих отношений. Как человеку, как артисту, для меня это более ценно. Поэтому чем больше многогранных ролей у меня будет, тем мне интереснее жить в этой профессии.

Звездный гость побывал в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой ТНТ

- Где лично тебе интересней находиться: в кадре или на сцене?

- Это палка о двух концах. Я бы это сравнил с бегом на короткую стометровую дистанцию и длинной эстафетой. Театр – длинная эстафета. У тебя есть только здесь и сейчас, и ты всегда можешь по-разному сыграть одну и ту же роль. Каждый спектакль получается совершенно иным. В кино же есть дубли и это короткий забег, который можно исправить. И то и другое – довольно сложно к воспроизведению.

- А не бывает такого, что надоело играть на сцене одну и ту же роль?

- Никогда. Не бывает такого спектакля, который дважды одинаково повторяется. Так, как я сыграл вчера и как сыграю завтра – это два разных спектакля. Как говорил мой мастер по актерскому мастерству Михаил Петрович Симаков: с каким настроением ты выходишь на сцену, с таким сегодня и сыграешь. Не всегда позитивное настроение говорит о том, что будет хорошая постановка. Иногда, когда ты задумчивый, где-то в своих мыслях – тогда процесс идет легче, потому что ты по-другому концентрируешь внимание. Пожалуй, в данный момент кино мне ближе. И я говорю спасибо за то, что у меня это есть. Ведь много артистов, которые выживают на одних «Дошираках». Во время обучения им говорят, что они гениальные, а выпустившись они оказываются никому не нужны. Наша профессия действительно очень сложная и когда в тебя верят, когда тебе доверяют и дают какую-то роль – нельзя оплошать, потому что это – моя профессия, это – моя жизнь и я так живу. Это мое любимое дело, которое я нашел. Я этим дышу. Могу не спать, не есть и только жить своей профессией.

Гопник Иваныч в жизни очень веселый и общительный человекФото: Анна СЕМИНА

- Ты как-то разделяешь репертуарные спектакли и коммерческий чес? Есть разница где играть?

- В репертуарном театре все же более ценно искусство. А вот в коммерческих проектах, когда ты ездишь с антрепризой – это все же больше коммерция. Да, это все так, но я считаю, что не бывает маленьких ролей, не бывает коммерческих проектов и спектаклей. Если это твоя профессия, если она тебе, прежде всего, интересна, работой над созданием образа, а не на выхлоп, который получится по итогу. Любую роль можно сделать очень вкусно и ярко. Ты отдаешь ей частичку себя, горишь, как свечка, даришь ей свой жизненный воск.

- Ты не боишься стать заложником роли гопника из сериала «Универ» на ТНТ? Ведь наверняка молодежь тебя только по ней и узнает?

- Ну да, есть такое, но знаешь, многие меня узнают и по роли в фильме «Романовы», потому что он вошел в школьную программу. Для нас это событие – чтобы историю учили по нашей ленте. И все же нет, не боюсь застрять в образе. Я буду отмываться от него. При этом роль Иваныча дала мне зрительскую любовь, за что я снимаю шляпу и говорю спасибо и каналу, и авторам, которые поверили в меня и в этого персонажа. Сергей Безруков тоже в свое время долго отмывался от образа Саши Белого, и до сих пор продолжает. Кстати, я уже закончил новый проект, пока не могу сказать на каком канале. Вот там совершенно другая роль. Она драматическая. Это некий мазохизм, некий «Ди Каприо». Я играю человека, который довел до самоубийства собственную мать и его это очень сильно гложет. Я там много плачу, я там маленький, несчастный, но добродушный, со своими зажатыми проблемами, постоянно в себе копаюсь. И при этом мой герой знает, чего хочет.

- Сегодня площадка акции «Попади на ТНТ» в Барнауле находится рядом с театром. Тебе уже рассказали, что это за место?

- Да! Это театр имени Василия Макаровича Шукшина. Я уже и с репертуаром познакомился. Увидел, что в нем идут «Темные аллеи». Я сам их сейчас ставлю во ВГИКе. Так что я снял шляпу перед режиссером. Считаю, что сейчас это актуальная тема. Летом 2018 года очень многие расстались. Не знаю почему. Может, Марс в Луне или Венера в Юпитере… Вообще, есть две темы, которые особо волнуют: это взаимоотношения между мужчиной и женщиной и между человеком и Богом. Считаю, что их нужно поднимать и ставить о них спектакли и снимать фильмы. «Темные аллеи» как раз о взаимоотношениях мужчины и женщины. Мне Бунин очень симпатизирует. Сейчас я пишу приблизительно такие же рассказы и уже скоро выпускаю свою книгу.

- Ты еще и книги пишешь?

- Да. А еще скоро в Иркутске буду писать музыкальный альбом. Да, я многогранный (улыбается).

Костя Шелягин буквально влюбил в себя барнаульцевФото: предоставлено пресс-службой ТНТ

- А еще я читала, что ты преподаешь актерское мастерство.

- Да, веду мастер-классы. Я хранитель системы Михаила Чехова. По ней учились многие американские актеры: Аль Пачино, Роберт де Ниро, Мэрилин Монро. Мне преподавал педагог, который ставил спектакли с участием ученицы Чехова. Таких людей с «рукопожатием» Михаила Александровича сейчас очень мало. С другой стороны, у меня «рукопожатие» Вахтангова, с третьей – Юрия Любимова. И все эти рукопожатия я передаю. Приезжаю на мастер-классы как человек из телевизора, некое узнаваемое лицо, а уезжаю уже как друг, как папа или учитель, если преподаю детям. Я очень часто плачу на мастер-классах, когда уезжаю, потому что отдаю часть своих знаний, часть себя этим детям. Я вижу, как в них это зазернилось, верю, что теперь они будут думать только о позитивном и материализовывать знания. От этого создается некое позитивное волнение вокруг Земли, создается радуга… Я даже сейчас говорю с тобой, а у меня слезы наворачиваются. Поэтому я всегда ношу очки (улыбается). Как нам однажды сказали: «Ни одна мечта не будет похожа на мечту другого человека». Поэтому я всегда призываю мечтать и притягивать в свою жизнь только позитивные мысли, только чудо. Только они смогут направить нас на правильную цель в жизни.

Новый и финальный сезон сериала «Универ» — смотрите с понедельника по четверг в 20:30 на ТНТ

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