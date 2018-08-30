Вмерзшее в лед тело альпиниста обнаружили в горах Алтая

СЕГОДНЯ 15:04 2018-08-30T15:17:33+03:00

Предполагают, что это 49-летний житель Белокурихи, пропавший в 2014 году

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Страшную находку обнаружили альпинисты, когда шли по одной из вершин Северо-Чуйского хребта Актру в Горном Алтае. На глаза им попалось тело, вмерзшее в лед.

Это произошло 24 августа. Альпинисты сразу же сообщили в местное управление МЧС. Освободить погибшего мужчину изо льда спасателям удалось только спустя четыре дня. Для этого специалистам пришлось изрядно потрудиться - лед долбили и пилили, стараясь не повредить тело.

- После спасательной операции мужчину транспортировано в морг районной больницы, - сказали в Следственном управлении СК по региону.

Вмерзшее в лед тело альпиниста обнаружили в горах АлтаяФото: предоставлено пресс-службой

Следователи предполагают, что это труп 49-летнего альпиниста из Белокурихи. По крайне мере, на это указывают одежда и находившиеся при нем предметы. Мужчина пропал без вести в горах Алтая еще в мае 2014 года. Но поиски так и не увенчались успехом.

- Родственники пропавшего без вести мужчины уже выехали в Кош-Агачский район для проведения опознания, - отметили в СУСКе.

Сейчас проводится доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия. Имя погибшего человека пока не называется, так как его личность еще не подтвердилась.

Вмерзшее в лед тело альпиниста обнаружили в горах АлтаяФото: предоставлено пресс-службой

Напомним, ранее в горах Алтая чуть было не погибли четверо кузбасских туристов.

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