СЕГОДНЯ 10:04 2018-08-30T10:12:09+03:00

Какой будет погода 1 сентября в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

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Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября в Алтайском крае.

По их прогнозам, первый день осени будет прохладным и дождливым. Так что родителям и школьникам стоит прихватить на линейки ветровки и зонтики.

- С прохождением атмосферных фронтов ночью 1 сентября в предгорных и западных районах и днем в отдельных районах края пройдут небольшие, умеренные дожди. Местами они будут с грозой и усилением ветра до 8-15 метров в секунду, - рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра.

Температура ночью будет держаться на отметках от +4 до +11, а днем от +10 до +20.

Такая же погода ожидается и 2 сентября. Только дожди охватят еще большую часть края. Местами они будут также умеренными, а местами – сильными, с грозой.

- А вот 3 сентября интенсивность осадков ослабеет. Но по-прежнему будет прохладно, - добавила Людмила Сырых.

Отметим, что дожди с грозами на Алтай придут уже завтра, 31 августа. Ночная температура зафиксируется на отметках +7...+12, а дневная +18...+23.

Что касается прогноза в целом на осень, то он станет известен 4 сентября.