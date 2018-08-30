Экологи подали в суд на солонешенских старателей

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-29T19:27:27+03:00

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Несмотря на протесты общественников и экологов в Солонешенском районе продолжается добыча золота. Члены общественной организации «Экологический актив» подали на старателей (ООО «Ануй») исковое заявление в Центральный районный суд Барнаула о запрете их деятельности.

Прежние суды – не в счет

Ранее СМИ писали о неких судах, которые якобы доказали законность действий золотодобытчиков. Однако эколог Алексей Грибков утверждает, что эти суды имели совершенно иной порядок.

- Я лично участвовал в одном из процессов в качестве свидетеля, - рассказывает он «КП». - На нем рассматривалась конкретно законность действия Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, которое отказало ООО «Ануй» в предоставлении лесного участка для добычи золота. Действительно хозяйствующему субъекту это оспорить удалось, действие органа исполняющей власти отменили и обязали предоставить им лесные участки в аренду. Но, во-первых, деятельность «Ануя» ведется не только на лесных участках. (У них в горном отводе также земли сельскохозяйственного назначения и сам водный объект, который относится к землям водного фонда). А во-вторых, суд вообще не рассматривал соблюдение законодательства при предоставлении этого участка для добычи золота и при самой деятельности.

В Солонешенском районе продолжается добыча золота

Экологи уверены, что старатели работают на реке Ануй в Солонешенском районе незаконно, поскольку на месте добычи золота обитают краснокнижные животные и растения: венерин башмачок настоящий, венерин башмачок крупноцветковый, кандык сибирский, моллюск чашечка речная. А это значит, что деятельность золотодобытчиков противоречит ч. 1 ст. 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды». В нем прописано, что деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания, запрещена.

Сельчане собирают подписи

Напомним, ООО «Ануй» с июля 2018 года добывает рассыпное золото вблизи села Топольное в русле реки Ануй. Для этого искатели драгметалла направили реку в искусственно созданное русло, а на естественном дне водоема ведут раскопки. Природа в этом месте уже сейчас состоит из одних котлованов и рытвин. Экологи считают, что такой варварский метод неизбежно ударит по уникальной экосистеме района. А здесь, к слову, помимо редких растений и животных, располагаются археологические памятники Денисова пещера и Древнейшая стоянка человека Карама.

Против вмешательства в природу настроены и жители Солонешенского района. С 2013 года они пытаются воздействовать на ход событий, активно выступая и устраивая сельские сходы, но пока все безуспешно.

Также солонешенцы помнят о предыдущих опытах добычи золота у них в районе, когда на месте изысканий оставались так называемые марсианские пейзажи.

- В результате разработки россыпей в различные периоды времени уничтожена пойма и русловая часть рек Карама и Дрезговитая. На отработанных участках нормальной рекультивации не проводилось, в лучшем случае горы отработанной породы разравнивались бульдозером, - написали они в петиции против действий старателей в адрес президента России.

Помимо прочего, местные жители беспокоятся, что при разливе реки, вымоются находящиеся рядом скотомогильники, что спровоцирует болезни у населения.

Кстати

Экологическую борьбу против старателей поддержал гражданин США Джастас Уолкер («Веселый молочник»). Фермер вместе со своей семьей живет в Солонешенском районе, и ему не безразлично, во что превратиться алтайская земля через год работы золотодобытчиков. В Сети он призвал своих подписчиков и друзей подписать петицию солонешенцев. На момент публикации материала под ней поставили свои подписи около 550 человек.

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«Повернуть реку вспять» - это выражение в Солонешенском районе с приходом золотодобытчиков приобрело буквальное значение. С июля в русле реки Ануй старатели (ООО «Ануй») добывают россыпное золото. Для этого промышленники вырвали реку из привычного русла, старательно выскоблив ее дно вместе со всей экосистемой, и пустили по искусственному рву (подробнее)