Президент освободил от должности главного полицейского и главного следователя Алтайского края

СЕГОДНЯ 09:48 2018-08-29T09:51:40+03:00

Олег Торубаров (слева) и Евгений Долгалев. Фото Олега Укладова и с сайта СУ СКР по Алтайскому краю

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Президент России Владимир Путин освободил от должности генерал-лейтенанта начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Олега Торубарова и руководителя генерал-лейтенанта юстиции Следственного управления СКР по Алтайскому краю Евгения Долгалева. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Главный следователь

Евгений Долгалев в 1994 году закончил юридический факультет Омского государственного университета. С 1992 года он работал в должности следователя прокуратуры Октябрьского района Омска, в разное время занимал должности старшего помощника прокурора, заместителя начальника отдела по расследованию особо важных дел, начальника методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области.

С 2007 года работал в должности первого заместителя руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по Омской области, а с 2011 года стал первым заместителем руководителя СУ СКР по Омской области. Уже через год он был назначен руководителем СУ СКР по Алтайскому краю.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», медалью «За безупречную службу III, II и I степени», памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии». Теперь Евгений Геннадьевич возглавит СУ СК по Хабаровскому краю.

Его место займет генерал-майор юстиции Андрей Хвостов. С 2014 года он возглавлял пятое СУ СКР с дислокацией в Новосибирске. В производстве ведомства находился ряд громких уголовных дел, в частности, дело экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. В 2017 году он был признан виновным в превышении должностных полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных, и приговорен судом к трем годам лишения свободы условно.

Главный полицейский

Олег Торубаров родился в 1958 году в Одесской области в семье военнослужащего. В органах внутренних дел силовик с 1976 года. В разное время он занимал должности инспектора профилактики, руководителя криминальной милицией УВД Магаданской области, а затем его начальника. После его назначили начальником УВД по Калужской области, а в 2013 году перевели в Алтайский край. За его плечами - 27 лет службы в условиях Крайнего Севера, девять служебных командировок в Северо-Кавказский регион.

В феврале 2015 года Олегу Торубарову присвоили звание генерал-лейтенанта полиции. Указом Владимира Путина Олег Иванович назначен министром внутренних дел Республики Крым.

Главным полицейским Алтайского края теперь стал генерал-майор замглавы управления МВД по Волгоградской области Андрей Подолян.

Родился он в 1968 года в Рубцовске. В 1993 году окончил АГУ по специальности «Правоведение». Службу в органах внутренних дел начал с 1991 года. С 2008 по 2011 занимал должность начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Алтай. После – был переведен в должность заместителя начальника криминальной милиции ГУВД по Пермскому краю, в том же году назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Пермскому краю. В 2015 году Андрея Подоляна назначили на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области - начальника полиции.