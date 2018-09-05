2018-09-05T13:47:44+03:00
Общество

Ученики сгоревшей школы вынуждены ездить на уроки за 40 км от дома

Здание сельского музея, куда их хотели перевести, пожарная служба признала непригодным
Анна СЕМИНА
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Ученики сгоревшей школы вынуждены ездить на уроки за 40 км от домаУченики сгоревшей школы вынуждены ездить на уроки за 40 км от домаФото: Олег УКЛАДОВ
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Ученикам сгоревшей школы в селе Верх-Жилино Косихинского района запретили проводить занятия в доме-музее Адриана Топорова. Теперь ребята вынуждены ездить каждый день по 40 км.

ЧП в сельской школе произошло еще две недели назад. Тогда восстанавливать здание пришли все – от мала до велика. Помощь оказалась кстати, однако власти район сказали сразу – до начала учебного года не успеть. Тогда появилась идея перенести занятия в дом-музей народного просветителя Адриана Топорова. Туда перенесли парты и учебники, стали планировать расписание. Против выступил Роспотребнадзор и пожарная служба. Они попросту не дали разрешения. По словам специалистов, помещение не пригодно для организации полноценного учебного процесса.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев побывал в сгоревшей школе Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Госдумы Александр Прокопьев побывал в сгоревшей школеФото: Олег УКЛАДОВ

Единственный вариант, который их устроил – школа в Косихе. Там для ребят специально выделили второй этаж. Районная администрация подсуетилась с автобусами и все бы ничего, но каждый день ученикам приходится преодолевать по 40 км. Благо, что новичкам здесь рады и за каждым классом закрепили вожатого, который помогает ориентироваться в здании.

Тем временем в Верх-Жилинской школе продолжается ремонт. Во всю работают строители. А на днях здесь побывал Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Он лично приехал узнать, какая помощь требуется. Причем приехал не с пустыми руками:

- Сейчас очень важны вещи первой необходимости в школе – оргтехника. А потом, когда ремонт сделают, определимся, что еще дополнительно надо будет, - говорит Прокопьев.

Школьникам подарили новую оргтехнику Фото: Олег УКЛАДОВ

Школьникам подарили новую оргтехникуФото: Олег УКЛАДОВ

Строители же пообещали, что затягивать с восстановлением школы не будут. Тем более, что селяне принимают участие в работах. Так что не исключено, что ученики скоро смогут вернуться к занятиям в своем селе.

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