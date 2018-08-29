Барнаульцы принимают участие в престижном фестивале «Спасская башня»

СЕГОДНЯ 09:28 2018-08-29T09:30:39+03:00

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В эти дни в Москве проходит фестиваль военных оркестров «Спасская башня». На Красной площади выступают участники со всего мира - императорский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца княжества Монако, оркестр берсальеров из Италии, оркестр королевской гвардии Омана, корпус «Старых гренадёров Женевы» из Швейцарии, коллектив «Банда Монументаль» из Мексики, международный кельтский оркестр волынок и барабанов и команда ирландских танцев. И это еще не весь список!

Журналист алтайской «Комсомолки» в рамках пресс-тура, организованного Москомспорта Москвы, побывала на представлении, которое сейчас стало центральным культурным событием всего мира.

Привет землякам!

И вот ведь счастливый случай – как оказалось, в фестивале принимают участие и наши земляки - взвод Барнаульского юридического института, который будет участвовать в конкурсе почетных караулов на Красной площади.

- Заявку на участие мы отправили еще прошлой осенью – сняли видео нашего взвода в действии. В итоге набрали высокий балл и весной нам пришло приглашение на участие в фестивале! – говори командир взвода, старший лейтенант полиции Павел Савельев.

Среди счастливчиков – 8 курсантов Барнаульского юридического института. 31 августа они поборются за звание лучшего молодежного почетного караула. Им предстоит продемонстрировать заступление на могилу неизвестного солдата, возложение венков, проход знаменной группой.

- Думаем, что шансы победить у нас высоки! Обязательно болейте за нас! – говорят ребята.

Офицерский бал

Сегодня, 29 августа взвод почетного караула БЮИ посетит представление «Спасской башни» - уверена, останутся под впечатлением! Как говорится, я сам там был…

Главная тема фестиваля в этом году - Московский офицерский бал, в который с головой могут окунуться все желающие. Офицеры в парадных мундирах, дамы в вечерних нарядах разных эпох, музыка в исполнении военных оркестров разных стран, каждый из которых пытается удивить публику своим национальным колоритом. Трибуны забиты до отказа – заняты все 7,5 тысяч кресел.

- Мы уже объехали полмира. Выступали у королевы, у папы римского. Теперь для нас большая честь побывать в России! - заявили перед выступлением оркестрантки мексиканского «Банда Монументаль».

Не смотря на то, что участники фестиваля говорят на разных языках, все друг друга понимают. С общением проблем вообще нет – язык музыки объединил людей разных стран и разных культур. Все переплелось. И когда военный оркестр Королевской гвардии Омана задорно исполнил «Катюшу» и «Калинку», никто даже не удивился – зрители просто разразились громом оваций.

Итальянские берсальеры, как им и свойственно, исполнили свой номер в фирменном ритме – бегом. Их задача – сделать не меньше 180 шагов в минуту. А «монах» из оркестра карабинеров принца княжества Монако сыграл живую музыку на айпаде! Представление корпуса «Старых гренадеров» Женевы в мундирах армии Наполеона по стилю было очень похоже на проход кельтского оркестра. Все построения швейцарцев и несколько холостых залпов, которые они произвели, прошли по канонам 1813 года.

Ваш шоколад – самый вкусный!

Шквал эмоций и объятий. Участники фестиваля сдружились и все как один признавались в любви к Москве, России. Даже к нашему шоколаду!

- У вас очень вкусный шоколад! – сказал мне представитель военного оркестра Шри-Ланки. – Мы купили домой в качестве сувениров много плиток «Аленки», будем всех угощать!

Кстати, у меня с собой были конфеты алтайской кондитерской фабрики, которыми я угостила иностранцев.

- Никогда не были на Алтае! Но, вдруг, посчастливиться – приедем!

- Обязательно! Будем ждать! – говорю в ответ.

А тем временем на брусчатку Красной площади вышел президентский оркестр Московского Кремля, Рота специального караула Президентского полка. Мурашки по коже – наверное, «Спасская башня» даже круче, чем парад на День Победы. Ведь здесь собираются военные оркестры со всех континентов.

В финале «Спасской башни» прозвучало «Прощание славянки» и прогремел салют. Сами понимаете, что салют на Красной площади можно смотреть каждый день - это великолепное зрелище никогда не надоест!

Цифры

За 11 лет в фестивале приняли участие более 160 коллективов из 54 стран мира. Зрителями стали более 650 тыс. человек. Аудитория прямой трансляции составила 6,5 млн человек.

Денежки

Во сколько обойдется барнаульцым посещение фестиваля «Спасская башня»

Дорога

Авиабилеты Барнаул-Москва-Барнаул – 25 -30 тыс рублей

Аэроэкспресс от аэропорта в Москвы и обратно – 1 тыс рублей

Билет на представление

Билет на фестиваль «Спасская башня» - 1700 - 5000 рублей

Цены па продукты в торговом павильоне на Красной площади:

Кофе растворимый, чай - от 80 руб

Двойной "Эспрессо" - 150, "Капучино" – 300

Блины - от 100 – 400 рублей (в зависимости от начинки)

Яблочный штрудель – 150 рублей

Люля-кебаб – 250 рублей

Шарик мороженого - 100 рублей

ГУМ-бургер - 295 рублей

Горячая кукуруза – 150 рублей