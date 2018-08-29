2018-08-29T07:35:33+03:00
Общество

Алтайский пациент с пересаженным сердцем «воскрес»

Информация о том, что он прожил три месяца после операции, не подтвердилась
Марина КОЧНЕВА
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Фото: Минздрава Алтайского краяФото: Минздрава Алтайского края
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Сообщение о смерти 46-летнего жителя Алейска, которому впервые на Алтае пересадили сердце, оказалась ложью. Накануне такая информация появилась в некоторых СМИ, причем со ссылкой на заслуженного врача, депутата Госдумы Николая Герасименко.

- Ничего подобного, мужчина жив, сейчас отдыхает за пределами Алтайского края, в понедельник приедет на очередное обследование, - сообщили «КП»–Барнаул» в Минздраве Алтайского края.

Николай Герасименко, комментируя инцидент сказал, что он в своей речи говорил о самой первой пересадке сердца.

- Это не касалось Алтайского края вообще, - подчеркнул Николай Федорович. - Я говорил о том, что пересадка сердца очень дорогостоящая операция. Говорил о том, что такие операции целесообразно делать в крупных центрах, которые этим занимаются - Москва, Питер, Новосибирск и так далее. Говорил о том, что надо ставить больше кардиостимуляторов мужчинам в 30-40 лет, а пересадку сердца не совсем целесообразно делать. Здесь вопрос к журналистам, которые неправильно истолковали.

Напомним, что в феврале краевой клинической больнице впервые на Алтае трансплантировали сердце. Медицинскую помощь мирового уровня получил Виталий Провоторов, житель Алейска. Сложнейшую операцию 13 февраля проводила бригада врачей под руководством заведующего отделением кардиохирургии Дмитрия Ананьева.

После операции Виталий, выйдя к прессе улыбаясь, рассказал, что чувствует, как бьется новое сердце, а вот одышки нет уже, дышать легче. И сон хороший, чего давно не было. Сказал, что намерен жить дальше и работать, не задыхаясь.

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