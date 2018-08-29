Держитесь, у вас - рак: онкологи провели очередную акцию осмотра

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-28T14:07:03+03:00

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Врачи краевого онкологического диспансера «Надежда» провели очередную акцию консультативного осмотра. Женщин бесплатно осматривали врачи-онкологи, а при необходимости направляли на дополнительные обследования – УЗИ, маммографию, молекулярно-генетические исследования. Все результаты обследований были готовы в день обращения.

Всего в акции приняли участие 554 женщины. У четырех из них установлен рак молочной железы, у одной пациентки обнаружено злокачественное новообразование кожи.

- Еще семь женщин с подозрением на рак груди получили направление для обследования на оперативное лечение в краевой онкодиспансер. 35 пациенток взяты на учет в отделение профилактики онкоцентра в группу высокого онкологического риска, - рассказывает Юлия Корчагина, пресс-секретарь онкоцентра.

- Выявление факторов риска или заболевания на начальной стадии дает возможность врачам вовремя принять необходимые меры: у кого-то предупредить возникновение рака, а у кого-то распознать злокачественное новообразование на ранней или доинвазивной стадии, тем самым сохранив пациенткам жизнь, - говорит заведующая поликлиникой краевого онкологического диспансера «Надежда» Татьяна Синкина.

Кстати

Прошедшая акция с начала этого года стала уже третьим бесплатным скринингом по профилактике рака молочной железы, организованным врачами-онкологами. В марте профилактический осмотр в краевом онкоцентре прошли более 1500 женщин, в апреле – почти 600 пациенток. Подобные акции будут проводиться и в дальнейшем.