Виктор Томенко обсудил с президентом проблемы медицины, дорог и долгостроев в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-04T13:39:28+03:00

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На днях врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко встретился с президентом страны Владимиром Путиным и доложил ему о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в регионе – это медицина, дороги и долгострои.

- Во время открытой части мы обсудили положение дел, которое сложились в Алтайском крае на сегодняшний день, - говорит Томенко. - Поговорили о планах и перспективах на ближайшее время.

Про дороги

Это одна из главных проблем, в которую Виктор Томенко погрузился сразу после переезда в Алтайский край. Все потому, что ему пришлось и до сих пор приходится много ездить и ощущать на себе все «прелести» дорожной сети региона.

- Здесь надо предпринять особые усилия. Поэтому очень пригодилась бы целевая поддержка со стороны федерального правительства по увеличению объемов финансирования и, как следствие, увеличения объема дорожных работ. Президент дал распоряжение Минтрансу рассмотреть проблему и внести предложения по поддержке края, - говорит Томенко.

Про медицину

Врио губернатора также обсудил с главой государства вопросы по поставке при поддержке федерального бюджета современного медицинского оборудования.

- Я говорил про аппараты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, ангиограф для краевых учреждений. Они позволяют примерно на 14% (20 тысяч единиц обследований) увеличить объем предоставляемой медицинской помощи, к той, которую мы оказываем сейчас, - продолжает Виктор Томенко.

На эти цели потребуется примерно 300 миллионов рублей.

Про стройку

Не обошли стороной и проблему барнаульского долгостроя – здания Алтайского государственного художественного музея. Не так давно состоялся очередной конкурс, и его ожидаемо выиграла компания «Селф». Она и должна завершить все работы.

- Президент дал поручение рассмотреть вопрос возможности поддержки проводимых нами работ по завершению реконструкции и реставрации художественного музея, который стоит «в работе» с 2012 года. Поручение это касается выставочного оборудования и оборудования для хранения фондов, - пояснил врио губернатора.

На приобретение оборудования понадобится около 300 миллионов рублей.

Про аэропорт

Другая проблема, которая также требует оперативного решения – это плоскостные сооружения в барнаульском аэропорту, входящие в федеральную собственность.

- Имеются в виду взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка и перроны. Они требуют проведения серьезных работ по реконструкции, - продолжает Томенко. – Президент выслушал и также поручил Минтрансу рассмотреть вопрос о включении нашего аэропорта в комплексный план по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры Российской Федерации. Этот план рассчитан до 2024 года с началом работ в 2019-м.

На ремонт аэропорта и дорожной инфраструктуры потребуется порядка четырех миллиардов рублей. При этом, как отметил врио губернатора, на сегодняшний день край тратит на содержание и ремонт всей сети порядка шести миллиардов.

- Это те средства, которые мы можем себе позволить, но надо их увеличивать кратно. Поэтому я попросил о возможности поддержать хотя бы удвоение объемов финансирования, но, естественно, это будет зависеть и от возможностей федерального бюджета, и от тех ограничений, которые будут существовать при его принятии. Тем не менее, поручения даны, проблема сформулирована, руководству страны донесена. Далее мы будем работать с федеральными властями, с правительством РФ, с Министерством транспорта, - резюмировал Виктор Томенко.