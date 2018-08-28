Многодетная мать заживо закопала четвертого новорожденного ребенка в огороде

СЕГОДНЯ 12:12 2018-08-28T12:15:34+03:00

Жительница алтайского села даже не вставала на учет по беременности

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«Раскаиваюсь, это вышло спонтанно» – примерно так объяснила свой чудовищный поступок 31-летняя жительница Троицкого района Алтайского края, мать троих детей. Своего четвертого ребенка она родила дома и сразу же закопала еще живого младенца в огороде. При этом женщина даже не вставала на учет по беременности. Видимо, все-таки все вышло не так спонтанно, как она теперь всех уверяет…

Мать-одиночка

Екатерина – девушка ранняя. Первого ребенка родила в 15 лет. Потом разошлась с мужем, вышла за другого. Второго ребенка родила в 17, третьего – в 19. Как рассказали жители села, сейчас первого ребенка воспитывает ее мать, второй и третий живут с отцом. Но во время следствия мать уверяла всех, что дети находятся на ее иждивении, даже жаловалась на жизнь – как же ей, бедняжке, тяжело приходится…

- Раньше она была очень даже порядочной – примерная мама, которая работала, заботилась о своих детках, водила их в детский сад, - рассказывают местные жители. – А потом как подменили. Начала пить, курить, вроде даже и до наркотиков дело дошло. Дома – постоянный притон. Даже внешне изменилась кардинально. Была очень хорошенькая, теперь – вся в наколках, красится – вырви глаз! Жуть….

Четвертым ребенком Екатерина забеременела от сожителя, который был приходящим-уходящим. Мужчина знал, что она беременна. А вот новость о том, что она родила и закопала младенца живьем, ему рассказали следователи. Одним словом – «высокие отношения».

О случившемся многодетная мать поделилась со своей подругой. Соседи тоже заметили странность – ходила с животом, а ребенка почему-то нет... И по селу и поползли слухи, которые дошли до акушеров больницы Троицкого района. Врачи забила тревогу. Тут-то все и выяснилось.

Виноватая я

Горе-мамашу вызвали в отделение, где она сразу же во всем и призналась - мол, виновата, очень переживаю, это решение пришло спонтанно. После чистосердечного раскаяния многодетная мамаша сразу же показала место на своем огороде, где закопала новорожденную дочку.

- Говоря о причинах, которые заставили ее избавиться от ребенка, она пояснила, что у нее нет денег, жить не на что, не смогла бы поднять четверых, - рассказывает Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.

Помощи родственников, как уверяла Екатерина, у нее не было.

Случившееся стало шоком даже для ее родной матери – отношения у них давно не ладятся, об очередной беременности дочери она и не знала – думала, что та просто поправилась.

Вменяема

- Во время следствия была проведена психиатрическая экспертиза, которая показала, что в момент совершения преступления мать была вменяема, - говорит Людмила Рязанцева.

В настоящее время Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование данного уголовного дела.

Многодетной матери предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ - убийство новорожденного ребенка сразу же после родов. По закону ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Сейчас Екатерина находится под подпиской о невыезде и продолжает свой разгульный образ жизни. Тело малышки передали родственникам на захоронение.

- Многие женщины мечтают о детях и не могут родить. А вот таким почему достается "радость" материнства? Родить, как в туалет сходить, - говорят о злополучной матери ее соседи.