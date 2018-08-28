2018-08-28T09:04:46+03:00
Общество

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: что можно и нельзя делать

Барнаульский священник Александр Микушин - о смысле праздника Успение Пресвятой Богородицы и надуманных суевериях
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: что можно и нельзя делатьУспение Пресвятой Богородицы 28 августа: что можно и нельзя делатьФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

28 августа отмечается один из больших христианских праздников - Успение Пресвятой Богородицы. В этот день православные вспоминают о смерти Богоматери.

- Для атеистов непонятно,- почему празднуется день смерти Божьей матери,- комментирует священник Александр Микушин. – Но для верующего человека смерть - это переход в мир иной. Это рождение новой жизни.

Мы спросили батюшку , как он относится к различным приметам, связанным с этим праздником. К примеру, таким : нельзя ходить босым по росе - топчешь слезы Божьей матери, нельзя надевать старую или неудобную обувь, нельзя пользоваться ножами, нельзя заниматься физическим трудом, ругаться, желать другим зла и т.д.

- Это все суеверия, которые придумывают люди далекие от веры. Суеверия - это пустая вера, никакого отношения к празднику Успения они не имеют. Что значит, к примеру, не желать зла в этот день? В любое время нельзя желать зла,- говорит Александр Микушин.

В этот день, по словам священника, желательно прийти в храм на службу, где будет совершаться Чин погребения Плащаницы.

- Если не успели утром, придите вечером, даже если вы к началу не успеете, все равно это будет благо для души, - говорит иерей.

Также в этот день у православных христиан заканчивается Успенский пост. Наш собеседник поделился, что сам уже разговелся в шашлыками и другими яствами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Президент Российского книжного Союза Сергей Степашин - корреспонденту «Комсомолки» Александру Гамову: На автограф-сессию благославляю!
Наш журналист встретится со своими читателями на 31-й Московской международной книжной ярмарке-выставке, которая открывается на ВДНХ 5 сентября [аудио]
Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться
Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?
Новости 24
Результаты Кубков по дрэг-рейсингу на Алтае
В Барнауле к 21 году колонии приговорили семейную пару, ограбившую знакомую
В Барнауле таксист под наркотиками попал в жесткое ДТП
Проблемный «Демидов парк» достроит новый подрядчик
Молодой человек погиб под колесами автобуса в Барнауле
В Барнаул прибыл министр энергетики России Александр Новак
Легковой автомобиль на трассе под Барнаулом сбил лося
Двухлетняя девочка опрокинула на себя ведро с кипятком
Улицу Профинтерна ремонтируют по ночам
Светофоры отключат в Барнауле
Жительница Барнаула перевела мошенникам 8 тысяч рублей
Алтайские школьники будут изучать два иностранных языка
Хоккеисты «Алтая» не сыграют с «Красноярскими Рысями»
Уголовное дело завели после гибели мужчины, которому врачи отказали в помощи
На Алтае военные перекрыли трассу
Водитель сбил троих мужчин в Барнауле
Ресторан «Ясная Поляна» появился в Барнауле
Виктор Томенко «проинспектировал» социальные объекты Кулундинского района
Ремонт на Южной тепловой станции Рубцовска выполнен на 75%
Сотрудник Алтай-Кокса провел в Заринске День донора
Правительственная комиссия разберется с ситуацией в Каменском районе
Очевидцы: Извращенцы активизировались в Барнауле
В Барнауле пройдет молодежный фестиваль спорта
Из-за аварии перекрыли часть Нового моста в Барнауле
Скончался актер алтайского драмтеатра Анатолий Кирков