СЕГОДНЯ 08:59 2018-08-28T09:04:46+03:00

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: что можно и нельзя делать Фото: Олег УКЛАДОВ

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28 августа отмечается один из больших христианских праздников - Успение Пресвятой Богородицы. В этот день православные вспоминают о смерти Богоматери.

- Для атеистов непонятно,- почему празднуется день смерти Божьей матери,- комментирует священник Александр Микушин. – Но для верующего человека смерть - это переход в мир иной. Это рождение новой жизни.

Мы спросили батюшку , как он относится к различным приметам, связанным с этим праздником. К примеру, таким : нельзя ходить босым по росе - топчешь слезы Божьей матери, нельзя надевать старую или неудобную обувь, нельзя пользоваться ножами, нельзя заниматься физическим трудом, ругаться, желать другим зла и т.д.

- Это все суеверия, которые придумывают люди далекие от веры. Суеверия - это пустая вера, никакого отношения к празднику Успения они не имеют. Что значит, к примеру, не желать зла в этот день? В любое время нельзя желать зла,- говорит Александр Микушин.

В этот день, по словам священника, желательно прийти в храм на службу, где будет совершаться Чин погребения Плащаницы.

- Если не успели утром, придите вечером, даже если вы к началу не успеете, все равно это будет благо для души, - говорит иерей.

Также в этот день у православных христиан заканчивается Успенский пост. Наш собеседник поделился, что сам уже разговелся в шашлыками и другими яствами.