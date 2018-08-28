Белокуриха выступит против повышения курортного сбора

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-27T14:08:07+03:00

В следующем году его планируют поднять с 30 до 50 рублей за сутки с человека

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С момента введения курортного сбора в городе-курорте Белокуриха собрано 7,6 млн рублей – по 30 рублей с отдыхающего в сутки. Со следующего года стоимость повысится на 20 рублей, однако руководство ЗАО «Курорт Белокуриха» считает, что это нецелесообразно и может вызвать очередную волну возмущения у туристов.

Удачный эксперимент

Курортный сбор ввели в Белокурихе 1 мая 2018 года. Федеральный закон о курортном сборе в Алтайском, Красноярском и Ставропольском крае, а также Республики Крым подписали еще прошлым летом. В настоящий момент в Краснодарском крае с отдыхающих собирают по 10 рублей в сутки, а в Ставропольском крае - по 50 рублей. В Крыму курортный сбор начнут взимать с мая 2019 года.

Отдыхающие в Белокурихе платят по 30 рублей за сутки своего проживания. Освобождаются от уплаты курортного сбора те, кто был направлен на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования, и некоторые категории граждан. Плату берут при заселении в санатории, гостиницы - а в чеке сбор прописывают отдельной строкой. Сейчас сбор действует в 10 санаториях и 22 гостиницах города.

- За три месяца с момента введения курортного сбора мы заработали 7 млн 600 тысяч рублей. До конца годы мы планируем собрать около 14 млн рублей, - заявил на «круглом столе» заместитель генерального директора по стратегическому развитию ЗАО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов. – Деньги перечисляются в краевой бюджет, а затем часть возвращается. В этом году Алтайский край вернул в Белокуриху 70 процентов от собранных средств. В будущем году ожидаем, что вернутся все 100 процентов.

Очередное повышение

Планируется, что с 2019 года сумма курортного сбора увеличится на 20 рублей и составит 50 рублей. Однако Олег Акимов считает, что такая мера может отрицательно сказаться на турпотоке.

- В региональном законе «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае» заложен рост курортного сбора со следующего года до 50 рублей в сутки, но мы считаем, что это – преждевременный шаг. Мы намерены предложить не поднимать его, так как считаем, что этих финансов нам достаточно, - пояснил Акимов.

Эксперт также отметил, что курортный сбор в размере 30 рублей вызвал негативную волну, потому что у населения наблюдается спад доходов. И вполне понятно, как отдыхающие отреагируют на повышение до 50 рублей.

Благоустройство города

Ранее начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрии Захаров заметил, что на российских курортах растет количество туристов. Из-за этого изнашивается инфраструктура.

- Происходит износ курортной инфраструктуры, и у муниципалитетов не хватает средств, чтобы ее восстанавливать. Благодаря курортному сбору мы получим необходимые финансовые средства для того, чтобы не только восстановить имеющуюся инфраструктуру, но и создать новую, - пояснил Юрий Захаров. - Современная курортная инфраструктура значительно влияет на инвестиционную привлекательность территорий и является определенным магнитом для новых гостей.

Собранные с туристов деньги планируется, в частности, потратить на благоустройство городских лесов, въездной зоны в город, создание пешеходной зоны «Ореховая аллея», центральной многофункциональной площадки, замену ограждений и тротуаров, покраску и ремонт мостов. Особое внимание обратят на прибрежную зону реки Белокуриха. На улице Славского, где она протекает, постепенно разрушается берег, и его необходимо не только укрепить, но и превратить в красивую пешеходную улицу. К подготовительным работам планируют приступить уже с 1 сентября.