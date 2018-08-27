Полицейские нашли поджигателей сена в Барнаульском зоопарке

СЕГОДНЯ 13:14 2018-08-27T13:13:14+03:00

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Полицейские установили личности поджигателей сена в Барнаульском зоопарке. ЧП произошло накануне, 26 августа.

Напомним, из-за чьей-то шалости, а может быть и намеренно, в воскресенье некий злоумышленник поджог заготовленное на зиму сено для обитателей зоопарка «Лесная сказка». К счастью, вовремя прибывшие пожарные смогли оперативно потушить пожар. Тем не менее, потери оказались ощутимыми. По данным регионального МЧС площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров (150 тюков сена).

- Пожар уничтожил 50 процентов зимнего запаса сена. Но это дело наживное. Запасы будут восстановлены. Спешу всех успокоить и поблагодарить за то, что все вы интересуетесь нашей деятельностью, что вы переживаете. Все будет хорошо! Главное, что все живы и здоровы. Никто из посетителей, сотрудников зоопарка и животных не пострадал, - сообщил заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев.

В тот же день руководитель «Лесной сказки» Сергей Писарев рассказал, что уже есть подозреваемые и обязательно будет написано заявление в полицию. Уже сегодня стало известно, что поджигатели найдены. Ими оказались двое школьников. Участковый уполномоченный уже пообщался с ними и их родителями.

- По моей информации, они подожгли сначала один тюк сена. Когда испугались, затушили его, но потом попробовали еще раз. И, к сожалению, второй тюк сена они затушить не смогли, - рассказал Сергей Писарев.

Между тем, неравнодушные жители Барнаула предлагают зоопарку свою помощь. А некоторые особенно впечатлительные, призывают возложить потери на родителей малолетних хулиганов.

- Заставить их бесплатно там отрабатывать, навоз убирать! Трудотерапия - самый лучший помощник в воспитании! – пишут участники сообщества Barnaul22.

- Работу пожарной оплатить. Ущерб от поджога оплатить! – добавляет другой.

Исходя из цены тюков сена на рынке, ущерб можно оценить в несколько сотен тысяч рублей.