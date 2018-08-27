"Помогите, у родителей в Донбассе полдома разрушено!": симпатичный мошенник облапошил пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:13 2018-08-27T12:25:03+03:00

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- Дура я дура, и мне так стыдно! - начала разговор пенсионерка из Барнаула. – Никому из родных об этом не рассказывала, и вы мое имя не называйте, пожалуйста!

80-летняя Людмила Александровна (назовем ее так) позвонила в редакцию «Комсомолки» и рассказала «постыдную», на ее взгляд, историю. Добросердечная женщина попалась на уловки мошенника – наглец надавил на жалость и выманил у нее 25 тыс 700 рублей.

- Иду, я значит, 13 августа из магазина. А ко мне подходит молодой симпатичный мужчина рассказывает, что у него на Украине, в Донбассе, остались родители. А у них полдома разбомбили! А ведь наступает осень, потом зима. Как им жить? Нужно срочно их оттуда вывезти.

Мошенник попросил женщину о помощи – дать ему денег взаймы, чтобы съездить на Украину, а в качестве залога он предложил ящик с «дорогими» инструментами: отвертками, гаечными ключами и прочими железяками. Мол, приедет к новому году, отдаст деньги и заберет ящик.

- У меня сердце дрогнуло, конечно. У меня муж был украинец, и дочка наполовину. И у меня к Донбассу горячее сочувствие! Там же, наверное, разбомбили все, разграбили! И вот он, подлец, сыграл на моем сочувствии!

Пенсионерка, сжалившись, привела незнакомца к себе в квартиру. А он очень так настойчиво стал просить 50 тысяч, которых у пенсионерки не было.

- Он говорит и говорит, просит и просит. Да так хорошо говорит – грамотно, без мата. И не уходит. Пришлось ехать с ним на его машине в кассу. Я не знала, сколько у меня там денег. Оказалось всего 22 тысячи. Если б было 50 тысяч, я б сняла! Но не было. Еще и дома насобирала 3 700. Всего 25 700 отдала, - рассказывает Людмила Александровна.

Но этой суммой отделаться от гостя не получилось. Приличный юрист (так он изначально представился) словно слетел с катушек и начал рыться в шкафах и трясти книги, пытаясь найти еще деньги и ценности. Хозяйка же будто остолбенела и не могла сдвинуться с места. Да и помощи просить было не у кого – соседей по тамбуру дома не было.

- Только тогда я поняла, что это вор и что никаких родителей ему спасать не надо. Надо было хоть номер машины запомнить. Но ведь мозг не так хорошо соображает, как у молодых, да и мы старики доверчивые, как дети, - сетует пенсионерка.

В итоге мужчина ничего больше не нашел и скрылся, оставив ящик с никому не нужными железками на самой верхней полке, до которой бабушке ну никак не дотянуться. В полицию она пошла только спустя неделю, когда оправилась от этой неприятной истории. Пока симпатичного «юриста» не нашли.

- Мошенники всевозможными способами похищают сбережения граждан. На практике каждый день полицейские регистрируют факты мошенничества, - говорят в ГУ МВД по Алтайскому краю. - При этом обманутые люди, как правило, знают о существовании аферистов. Предупреждающую информацию о мошенничестве граждане получают в автоматическом режиме при банковских операциях в смс-оповещениях, видят на экранах банкоматов перед началом его использования, читают в газетах и узнают из телепередач. Однако в реальной ситуации, столкнувшись с ними, ведутся на обман и теряют свои деньги.

- А я боюсь, как бы он еще кого не облапошли, - беспокоится Людмила Александровна. - Поэтому сообщаю вам приметы. Пусть народ будет внимательным!

Приметы

Высокий симпатичный мужчина лет 35-ти, кавказской наружности, прилично одет, гладко выбрит. Может показать паспорт на имя Немцурова Павла, выданный в Северной Осетии. Там значится, что мужчина 1985 года рождения.

Комментарий психолога

Юлия Лыжникова:

- Мошенники ориентируются на определенные категории граждан. Как правило, подходят именно к пожилым людям. У пожилых снижены адаптивная функция, скорость мышления и восприятия, они не могут сразу осознать, что их обманывают. Поэтому единственный совет для пожилых – не вступайте в контакт с незнакомцами! Ни в вербальный, ни в виузальный. Просто пройдите мимо. Если обратили на него внимание и заговорили – высока вероятность, что он вас «раскрутит». Нужно помнить, что те, кто действительно нуждаются в помощи, получают ее другими способами.