2018-08-27T12:25:03+03:00
Происшествия

"Помогите, у родителей в Донбассе полдома разрушено!": симпатичный мошенник облапошил пенсионерку

Он выманил у пожилой жительницы Барнаула более 25 тыс. рублей на их "спасение"
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Мошенник обманул пенсионеркуМошенник обманул пенсионеркуФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

- Дура я дура, и мне так стыдно! - начала разговор пенсионерка из Барнаула. – Никому из родных об этом не рассказывала, и вы мое имя не называйте, пожалуйста!

80-летняя Людмила Александровна (назовем ее так) позвонила в редакцию «Комсомолки» и рассказала «постыдную», на ее взгляд, историю. Добросердечная женщина попалась на уловки мошенника – наглец надавил на жалость и выманил у нее 25 тыс 700 рублей.

- Иду, я значит, 13 августа из магазина. А ко мне подходит молодой симпатичный мужчина рассказывает, что у него на Украине, в Донбассе, остались родители. А у них полдома разбомбили! А ведь наступает осень, потом зима. Как им жить? Нужно срочно их оттуда вывезти.

Мошенник попросил женщину о помощи – дать ему денег взаймы, чтобы съездить на Украину, а в качестве залога он предложил ящик с «дорогими» инструментами: отвертками, гаечными ключами и прочими железяками. Мол, приедет к новому году, отдаст деньги и заберет ящик.

- У меня сердце дрогнуло, конечно. У меня муж был украинец, и дочка наполовину. И у меня к Донбассу горячее сочувствие! Там же, наверное, разбомбили все, разграбили! И вот он, подлец, сыграл на моем сочувствии!

Пенсионерка, сжалившись, привела незнакомца к себе в квартиру. А он очень так настойчиво стал просить 50 тысяч, которых у пенсионерки не было.

- Он говорит и говорит, просит и просит. Да так хорошо говорит – грамотно, без мата. И не уходит. Пришлось ехать с ним на его машине в кассу. Я не знала, сколько у меня там денег. Оказалось всего 22 тысячи. Если б было 50 тысяч, я б сняла! Но не было. Еще и дома насобирала 3 700. Всего 25 700 отдала, - рассказывает Людмила Александровна.

Но этой суммой отделаться от гостя не получилось. Приличный юрист (так он изначально представился) словно слетел с катушек и начал рыться в шкафах и трясти книги, пытаясь найти еще деньги и ценности. Хозяйка же будто остолбенела и не могла сдвинуться с места. Да и помощи просить было не у кого – соседей по тамбуру дома не было.

- Только тогда я поняла, что это вор и что никаких родителей ему спасать не надо. Надо было хоть номер машины запомнить. Но ведь мозг не так хорошо соображает, как у молодых, да и мы старики доверчивые, как дети, - сетует пенсионерка.

В итоге мужчина ничего больше не нашел и скрылся, оставив ящик с никому не нужными железками на самой верхней полке, до которой бабушке ну никак не дотянуться. В полицию она пошла только спустя неделю, когда оправилась от этой неприятной истории. Пока симпатичного «юриста» не нашли.

- Мошенники всевозможными способами похищают сбережения граждан. На практике каждый день полицейские регистрируют факты мошенничества, - говорят в ГУ МВД по Алтайскому краю. - При этом обманутые люди, как правило, знают о существовании аферистов. Предупреждающую информацию о мошенничестве граждане получают в автоматическом режиме при банковских операциях в смс-оповещениях, видят на экранах банкоматов перед началом его использования, читают в газетах и узнают из телепередач. Однако в реальной ситуации, столкнувшись с ними, ведутся на обман и теряют свои деньги.

- А я боюсь, как бы он еще кого не облапошли, - беспокоится Людмила Александровна. - Поэтому сообщаю вам приметы. Пусть народ будет внимательным!

Приметы

Высокий симпатичный мужчина лет 35-ти, кавказской наружности, прилично одет, гладко выбрит. Может показать паспорт на имя Немцурова Павла, выданный в Северной Осетии. Там значится, что мужчина 1985 года рождения.

Комментарий психолога

Юлия Лыжникова:

- Мошенники ориентируются на определенные категории граждан. Как правило, подходят именно к пожилым людям. У пожилых снижены адаптивная функция, скорость мышления и восприятия, они не могут сразу осознать, что их обманывают. Поэтому единственный совет для пожилых – не вступайте в контакт с незнакомцами! Ни в вербальный, ни в виузальный. Просто пройдите мимо. Если обратили на него внимание и заговорили – высока вероятность, что он вас «раскрутит». Нужно помнить, что те, кто действительно нуждаются в помощи, получают ее другими способами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Суд уходит в астрал: медиум уверяет, что слышит голос умершего индуса и просит полмиллиона рублей
Сибирячка Лола Байкова передает людям волю покойного индуса и учит бороться с пришельцами. Однако обижается, когда ее последователей называют сектой [фото, видео]
Полковника из колонии строгого режима задержали с 300 тыс. рублей, за которые он обещал устроить УДО заключеному
Появилось видео задержания начальника новокуйбышевской ИК Андрея Гурьянова, которого пять лет назад уже собирались уволить за комнаты свиданий повышенной комфортности
Новости 24
Сотрудник Алтай-Кокса провел в Заринске День донора
Правительственная комиссия разберется с ситуацией в Каменском районе
Очевидцы: Извращенцы активизировались в Барнауле
В Барнауле пройдет молодежный фестиваль спорта
Из-за аварии перекрыли часть Нового моста в Барнауле
Скончался актер алтайского драмтеатра Анатолий Кирков
Житель Горно-Алтайска лишился денег, когда покупал Land Cruiser
В Барнауле обсудили задолженность населения перед ресурсовиками
Житель Ярового обчистил дачу
В Барнауле заканчивают ремонтировать улицу Профинтерна
Парень в камуфляжном костюме пропал на алтайском озере
Совет дня: Как правильно хранить подсолнечное масло
В Бийске за 10 млн рублей отремонтируют бассейн «Дельфин»
Житель Алтайского края перевел мошенникам 30 тысяч рублей за мотоцикл
Летучие мыши атаковали новостройку в Барнауле
Жуткая авария с пьяными друзьями произошла в Барнауле
Выставка цветов и гастрономический фестиваль пройдут в Барнауле 1 сентября
Погода на 27 августа 2018 года в Алтайском крае: дождь, гроза и град
Два гектара леса могут вырубить в Барнауле ради вертолетной площадки
Хоккеисты барнаульского «Алтая» обыграли казахстанский «Алтай»
Рыцарь на белом коне появился в Барнауле
На трассе Барнаул-Новосибирск произошла серьезная авария
Хоккеисты «Алтая» проводят товарищеские матчи
Пляжный сезон в Барнауле закроют 1 сентября
Переносчики клещевого энцефалита и тифа активизировались на Алтае
Коттедж с выходом в лес продают в Барнауле